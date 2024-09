Luca Restivo con il libro d'esordio "San Marino Goodbye" al Salotto di Italo Calvino

Castiglione della Pescaia: Luca Restivo presenta al Salotto di Italo Calvino il suo libro d'esordio "San Marino Goodbye". L'appuntamento è giovedì 12 settembre alle 18:00 nel Giardino della Biblioteca "Italo Calvino" di Castiglione della Pescaia.

Luca Restivo, noto per il suo lavoro come autore di numerosi testi per famose trasmissioni televisive, una tra tutte Crozza nel paese delle meraviglie, autore teatrale ed autore e conduttore di alcune delle trasmissioni radiofoniche più seguite tra le quali Caterpillar firma un libro che, attraverso una storia fantastica e rimanendo sempre in bilico tra commedia e tragedia, ci parla dell’irrequietezza del mondo in cui viviamo, dove regna il caos e non sembrano esistere più “punti fermi”.

A dialogare con l'autore il collega Renzo Ceresa, curatore storico del programma radiofonico Caterpillar.

Un appuntamento da non perdere per gli amanti della letteratura e della radio.