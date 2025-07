Luca Mercalli al Parco della Maremma: scienza, ecologia e cultura per i 50 anni dell’area protetta

Venerdì 11 luglio conferenza del climatologo al Granaio lorenese e consegna della certificazione Ecoevents di Legambiente al Parco; trekking e teatro alla Torre di Collelungo mercoledì 16 luglio con “Le donne a parlamento” del Teatro Studio

Grosseto: Prosegue la stagione culturale “Parco aperto” al Parco della Maremma (Grosseto), ancora più ricca di eventi, quest’anno, in cui ricorrere il 50° anno dalla su fondazione, proponendo momenti di spettacolo e incontri di divulgazione scientifica.

E proprio in questo ambito, rientra la conferenza in programma per venerdì 11 luglio, alle 19, al Granaio lorenese di Spergolaia, con il climatologo Luca Mercalli, che parlerà di “Crisi climatica ed ecologica: un lusso o una necessità per la nostra sopravvivenza?”.

“La conferenza di Mercalli – dice il presidente Simone Rusci - apre un ciclo di incontri di divulgazione scientifica che abbiamo voluto proporre, all’interno della nostra rassegna ‘Parco aperto’ per sottolineare quanto il Parco della Maremma sia un punto di riferimento per la ricerca, una luogo ideale per la presenza, in relativamente pochi ettari, di molti ecosistemi e di innumerevoli specie, ma anche per sottolineare come alcune tematiche ci possono sembrare ‘lontane’ da noi siano invece fondamentali nella nostra vita quotidiana e per il futuro immediato del nostro pianta”.

Luca Mercalli, direttore della rivista “Nimbus”, preside la Società meteorologica italiana, si occupa di ricerca su climi e ghiacciai alpini, insegna sostenibilità ambientale in scuole e università e la pratica in prima persona, nella sua vita quotidiana. È consulente dell’Unione europea, ambasciatore europeo del Patto per il clima e consigliere scientifico di Ispra. Ha lavorato a “Che tempo che fa”, “Scala Mercalli”, “TG Montagne” e Rainews24 e collabora anche con la Radio televisione svizzera italiana. È giornalista scientifico, editorialista per il Fatto Quotidiano, ha collaborato con La Repubblica e La Stampa, oltre ad essere autore di molti volumi: “Prepariamoci” (Chiarelettere), “Non c’è più tempo” (Einaudi), “Il clima che cambia” (Bur), “Breve storia del clima in Italia” (Einaudi).

Prima della conferenza di Luca Mercalli, il Parco della Maremma riceverà formalmente da Legambiente la certificazione “Ecoevents”, che garantisce il basso impatto ambientale di un evento con elevati standard di sostenibilità e che è attribuita a tutti gli eventi della rassegna “Parco aperto”. Al termine della conferenza i partecipanti potranno gustare un aperitivo a base di prodotti del territorio: protagonista questa volta sarà la birra dell’azienda Frank e Serafìco.

I biglietti per l’incontro con Mercalli, organizzato da Ad Arte Spettacoli per il Parco della Maremma sono disponibili sul circuito TicketOne al costo di 8 euro più diritti di prevendita o sul sito: https://granaio.adarte.18tickets.it/

Il cartellone estivo “Parco aperto” prosegue, mercoledì 16 luglio, alle 18 con “Le donne a parlamento”, lo spettacolo teatrale della compagnia Teatro Studio, liberamente tratto da “Lisistrata” di Aristofane. A portare in scena la vicenda Enrica Pistolesi, Daniela Marretti, Mirio Tozzini, Luca Pieri, l’adattamento e la regia di Mario Fraschetti.

“Le donne a parlamento”. Un gruppo di donne, travestite da uomini, con a capo Prassagora, decidono di infiltrarsi in assemblea per far approvare un decreto che trasferirebbe loro il potere della città di Atene. Prassagora e le sue complici riescono facilmente nel loro intento e gli uomini votano a favore della proposta. Lo spettacolo ripropone uno “stereotipo”, ancora molto attuale, in grado di condizionare e perpetuare linguaggi e comportamenti che si abbattono tutt’oggi e pericolosamente sulle donne.

Per partecipare all’evento, gratuito, è previsto il ritrovo al Centro visite di Alberese alle 18 per il breve trekking che condurrà gli spettatori fino alla Torre di Collelungo. A fine spettacolo, rientro sotto le stelle.

“Le donne a parlamento” rientra nelle iniziative di promozione 2025 “Festa dei parchi ed Estate nei parchi” della Regione Toscana. Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria scrivendo a booking@parco-maremma.it.

I prossimi appuntamenti con “Parco aperto” sono domenica 20 luglio, concerto della Bpm, Ballata popolare mistica: Ginevra di Marco e Enzo Avitabile, si esibiranno sul sentiero faunistico A6 proponendo una selezione di brani, adatti ad un ascolto profondo; martedì 24 luglio, al Granaio Lorenese, il duo MonariMari propone il concerto “Il pedagogo di campagna”, mentre domenica 27 luglio è in programma “Nomadic – Canto per la biodiversità” con Telmo Pievani e Gianni Maroccolo.

Tutti gli appuntamenti in calendario al Parco della Maremma sono consultabili sul sito www.parco-maremma.it dove sono riportati i dettagli ed eventuali cambi di programma. Per informazioni è possibile scrivere a booking@parco-maremma.it.