Luca Grechi è il nuovo presidente di Opi Grosseto

Dopo le dimissioni di Draoli, il consiglio direttivo ha scelto il nuovo rappresentante dell’ordine con oltre 1700 iscritti.

Grosseto: Cambio ai vertici di Opi Grosseto: il consiglio direttivo dell’Ordine delle professioni infermieristiche ha nominato, ieri, Luca Grechi (a sx nella foto cover) nuovo presidente, dopo le dimissioni di Nicola Draoli (a dx nella foto cover) .

“Faccio le mie congratulazioni e un grande in bocca al lupo a Luca – dice Draoli -. La scelta di dimettermi dalla carica è consapevole, libera e serena e avviene proprio oggi, sebbene fosse maturata da tempo, perché sono conscio e sicuro di un consiglio direttivo, una commissione d’albo, una squadra interna, solida, presente e preparata. Per questo, passo il testimone a Luca con grande serenità, convinto dell’ottimo lavoro che potrà svolgere. Questi 13 anni assomigliano a una vita intera, tanto sono stati densi di impegni, battaglie, esperienze, emozioni e so che li ho affrontati al meglio delle mie possibilità”.

A Luca Grechi, quindi, passano le redini di Opi Grosseto, che rappresenta, adesso, oltre 1700 infermieri. “È un onore per me continuare il percorso che è stato avviato con Nicola – dice il nuovo presidente di Opi Grosseto – e che ci ha visto insieme per tutti e 13 gli anni: per questo la mia presidenza sarà orientata in continuità con quanto abbiamo fatto finora. Quello che stiamo vivendo è un momento storico molto importante, perché da ora in poi verrà ridisegnata l’infermieristica dei prossimi trent’anni e, quindi, come Ordine abbiamo la necessità di ricevere il contributo di tutti, non solo di chi è all’interno del nostro consiglio direttivo, ma di tutti gli infermieri iscritti. Uno degli obiettivi che ci poniamo è sicuramente quello di coinvolgere i nostri giovani infermieri e stiamo lavorando alla costituzione di una Consulta giovani, che ci permetterà di captare e conoscere le aspettative dei nuovi professionisti che, sicuramente, non sono le stesse che avevamo noi, quando siamo entrati nel mondo del lavoro”.

Luca Grechi è direttore dell’unità operativa professionale Infermieristica della rete ospedaliera nell’Azienda Usl Toscana sud est dal 2018. Infermiere dal 1995, dopo gli studi all’Università di Siena, nel 2005 ottiene il master di primo livello per il coordinamento e in seguito la laurea magistrale all’Università degli studi di Firenze, per poi specializzarsi, con un master di secondo livello al Ministero della Salute, nella sicurezza in ambito sanitario. Dipendente dell’azienda sanitaria Usl Toscana sud est, nel 2010 diventa direttore dell’assistenza infermieristica dell’ospedale di Castel del Piano, per andare poi a ricoprire il suo incarico attuale.