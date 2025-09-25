Luca Giacomelli (M5S) al confronto pubblico organizzato da Coldiretti Grosseto

Grosseto: Il candidato alle elezioni regionali Luca Giacomelli, capolista del Movimento 5 Stelle per la Circoscrizione di Grosseto, parteciperà oggi al confronto pubblico organizzato da Coldiretti Grosseto con i candidati del territorio. Nel corso dell’incontro ribadirà il suo impegno sui temi centrali per il mondo agricolo e per lo sviluppo sostenibile della Maremma.

Già nel 2022 Giacomelli aveva sottoscritto i cinque punti programmatici di Coldiretti e oggi conferma la volontà di tradurli in atti concreti a livello regionale, con particolare attenzione alla difesa del settore primario e delle comunità locali.