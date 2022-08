annuncio Cultura & spettacolo Luca Barbarossa in tour a Porto Ercole 3 agosto 2022

Redazione Giovedì 4 agosto, alle 21.30, in piazza Santa Barbara arriva Luca Barbarossa, con ingresso gratuito promosso dall’amministrazione comunale di Monte Argentario

Porto Ercole: Giovedì 4 agosto, alle ore 21.30 in piazza Santa Barbara a Porto Ercole, arriva il "Non perderti niente tour" di Luca Barbarossa. Si tratta di un racconto suonato, un concerto autobiografico dove la musica fa da cornice ad una vita dedicata in gran parte a quest'arte e alla chitarra, fedele compagna di viaggio. Un concerto che prende vita dal romanzo "Non perderti niente", pubblicato nel 2021 dalla Mondadori, e che Barbarossa ha scritto per raccontare la propria vita. Barbarossa inizia la gavetta come musicista di strada suonando repertorio folk americano e i classici dei cantautori italiani. Nel 1981 partecipa al Festival di Sanremo riscuotendo un buon successo e classificandosi a sorpresa al quarto posto e primo tra i giovani. Nel 1992 trionfa a Sanremo con la canzone "Portami a ballare", che ancora oggi rimane una delle sue hit più acclamate. Negli anni successivi ha portato sul palco del Teatro Ariston "Il ragazzo con la chitarra", "Fortuna" e "Passame er sale". L'evento, gratuito con ingresso consentito fino ad esaurimento dei posti disponibili, promosso dall'Amministrazione comunale di Monte Argentario e realizzato da Ad Arte Spettacoli, fa parte di una serie di date estive in giro per l'Italia organizzate da OTR live. Il cantautore romano, inoltre, ha da poco pubblicato anche un nuovo singolo "è così", suonato e cantato insieme agli Extraliscio. Il calendario di eventi prosegue con Tango Sonos (9 agosto), Briga (11 agosto), il musical "Celebrities" (19 agosto). Info: Ufficio Turismo tel. 0564 811990-991





