Lotta all’erosione, Spadi: "Dalla Regione stanziati fondi per la Maremma"

Firenze: “La Giunta ha approvato il primo stralcio del Documento operativo per la Costa 2023. La Regione ha stanziato oltre 3 milioni di euro per la realizzazione di 13 interventi, sei dei quali in provincia di Grosseto per un totale di un milione e 980mila euro”, spiega Donatella Spadi, consigliera regionale del Partito democratico.



“Un finanziamento sostanzioso per le spiagge della provincia di Grosseto – prosegue Spadi -, che mostra l’impegno della Regione per il nostro territorio, colpito in passato da molteplici mareggiate che hanno danneggiato pesantemente i litorali maremmani”.

“Nel dettaglio – va avanti la consigliera dem – in provincia di Grosseto arriveranno 510mila euro a Follonica, 200mila a Scarlino, 200mila a Capalbio, 500mila ad Orbetello e 570mila a Castiglione della Pescaia”.

“Con questi interventi – conclude Spadi - si mira a limitare gli effetti dell'erosione costiera e a restituire sabbia a quelle spiagge che rappresentano una ricchezza sia per il nostro ecosistema che per il settore turistico maremmano”.