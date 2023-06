Lorenzo Schiaroli, nuovo calciatore del Grosseto

Grosseto: Per la retroguardia un giovane che è già un veterano.



U.S. Grosseto 1912 comunica di essersi assicurata il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Schiaroli, roccioso difensore che vestirà biancorosso a partire dal primo luglio.

Nonostante i soli 25 anni di età, il centrale marchigiano annovera un background di oltre 190 presenze ufficiali in carriera. Lunga la sua trafila in Serie D, in particolare con le prestigiose maglie di Aquila Montevarchi, Torres e Foligno; una militanza impreziosita da 10 goal in categoria.

Il classe 1998 vanta inoltre 16 gettoni ed una rete in Serie C nel campionato 2018-2019 tra le file del Gubbio.

Nei suoi trascorsi giovanili anche una formativa stagione in forza alla Primavera dell’Ascoli.

In occasione dell’annata sportiva in via di chiusura, il nuovo volto del Grosseto è stato il perno inamovibile della linea difensiva del Fano, formazione condotta al successo nei play-off del girone F.

Nel campionato di Serie D, Schiaroli ha indossato inoltre i colori di Campodarsego e Lornano Badesse.

Al difensore di personalità e di possanza, U.S. Grosseto formula gli auguri di buon lavoro.