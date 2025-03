Lolla Gelato è ambasciatrice del gusto

Lupidi (Cna): “Giusto riconoscimento a un’eccellenza di casa nostra”

Viterbo: Un gelato come se ne assaggiano raramente. Se ne sono accorti anche al di fuori dei nostri confini: la maestra gelatiera Lorenza Bernini è “Ambasciatrice Doc Italy del Gusto per la Tuscia Viterbese”.

“Lolla Gelato è un’altra eccellenza di casa nostra e ha ricevuto il giusto riconoscimento. Quando si mettono amore e passione nel proprio lavoro, il prodotto che ne esce non può che essere di qualità superiore”: così il segretario della Cna di Viterbo e Civitavecchia, Attilio Lupidi, saluta la novità dell’impresa associata.

Lorenza Bernini ha ricevuto il riconoscimento ieri, lunedì 3 marzo, a palazzo Valentini, a Roma, nell’ambito del “Giubileo delle Eccellenze e della Pace”. “Un orgoglio non solo per Lolla – commenta Bernini – ma per Viterbo e la Tuscia, che portiamo con passione in ogni nostro gelato artigianale”.

“A Lorenza – conclude Lupidi – i più grandi complimenti da parte di tutta la Cna. Siamo orgogliosi di te”.