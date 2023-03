Lo Yacht Club Santo Stefano protagonista delle regate all’Argentario

Quattro regate d'altura fanno di Porto Santo Stefano il punto di incontro di centinaia di velisti e delle loro imbarcazioni nel mese di aprile.



Porto Santo Stefano: Le Primevele di Primavera (1-2 Aprile), Pasquavela (8-10 Aprile), la Lunga Bolina (23-25 Aprile) e la Lunga Bolina Coastal Cruise (23-24 aprile): queste le quattro regate che, con percorsi offshore diversi tra loro nell'Arcipelago Toscano, hanno tutte come trade union la partenza e l’arrivo a Porto Santo Stefano con il coinvolgimento diretto dello Yacht Club Santo Stefano.

Piero Chiozzi, Presidente YCSS: "Accettiamo sempre con piacere proposte di collaborazione per organizzare eventi sportivi all'Argentario. Sono alcuni anni che partecipiamo anche alle Primevele di Primavera con il Circolo Velico e Canottieri Porto Santo Stefano, con reciproca soddisfazione. Ora si aggiunge la partnership con il Circolo Canottieri Aniene per l'organizzazione di Lunga Bolina e Lunga Bolina Coastal Cruise, un'occasione unica per rafforzare il sodalizio già esistente tra i due club. Lo YCSS garantirà supporto logistico e organizzativo a terra e in mare e quindi per la migliore riuscita del Trofeo della Costa d'Argento e del Trofeo dell'Arcipelago Toscano (di cui Pasquavela e Lunga Bolina sono due delle quattro tappe), offrendo tra l’altro l’ormeggio gratuito ai concorrenti per tutto il periodo delle regate. Mi preme ringraziare il Comune di Monte Argentario per il supporto che non ci fa mai mancare".

Marco Poma, Vicepresidente YCSS: "Con 16 prove effettuate, si è appena concluso il Campionato Invernale di Porto Santo Stefano, organizzato con il Circolo della Vela Talamone e con il Circolo Velico e Canottieri Porto Santo Stefano. Il mese di aprile ci vede già impegnati su molti fronti, dall'organizzazione delle regate d'altura alla partecipazione alle tappe nazionali ed interzonali con le squadre giovanili nelle classi 420 e O'Pen Skiff. Pasquavela, giunta alla 34a edizione, mantiene il programma di tre giorni con regate costiere; Penso anche al positivo impatto economico che queste manifestazioni avranno sul territorio e all'indotto generato in un periodo che non è quello dell'alta stagione".

Appuntamento dunque a Porto Santo Stefano ad aprile, per un intero mese di eventi, sport, agonismo e divertimento.

foto di Marco Solari per "Pasquavela"