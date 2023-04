Sport Lo sviluppo della fase offensiva: incontro con De Paoli 14 aprile 2023

14 aprile 2023 135

135 Stampa



Redazione Lunedì 17 aprile incontro in aula e in campo con l’allenatore dei settori giovanili di Inter e Brescia, al Casamorino di Castiglione della Pescaia

Castiglione della Pescaia: Si terrà lunedì 17 aprile l’evento intitolato “Lo sviluppo della fase offensiva” che vedrà Massimo De Paoli, allenatore professionista con un passato al Brescia e per cinque anni all’Inter, tenere un incontro formativo per allenatori diviso tra aula e campo, al centro sportivo Casamorino di Castiglione della Pescaia. L’incontro, organizzato dal responsabile dell’area tecnica della Pro soccer lab, Roberto Picardi, comincerà alle ore 16 ma vi si accederà soltanto tramite prenotazione. Ancora pochi posti disponibili per partecipare al percorso formativo per allenatori, basato sulla tecnica applicata a una metodologia su spazio, tempo, percezione e linguaggio. Allenatore, direttore sportivo ad indirizzo tecnico e docente universitario, Massimo De Paoli ha allenato nel settore giovanile del Brescia e per cinque anni all’Inter, vincendo nel 2006 la categoria Giovanissimi. Sviluppa ormai da trent’anni lo studio della metodologia calcistica basata su spazio, tempo, percezione e linguaggio. Per prenotare il corso, o soltanto per ricevere informazioni, è possibile chiamare il numero 331.9707488, mandare un messaggio Whatsapp oppure visitare il sito www.prosoccerlab.it o i profili social della società: @prosoccerlab.

Seguici





annuncio annuncio annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Sport Lo sviluppo della fase offensiva: incontro con De Paoli Lo sviluppo della fase offensiva: incontro con De Paoli 2023-04-14T12:15:00+02:00 280 it Lunedì 17 aprile incontro in aula e in campo con l’allenatore dei settori giovanili di Inter e Brescia, al Casamorino di Castiglione della Pescaia PT1M /media/images/pro-soccer-lab.jpg /media/images/thumbs/x600-pro-soccer-lab.jpg Maremma News Castiglione della Pescaia, Fri, 14 Apr 2023 12:15:00 GMT