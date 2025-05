Costume e società Lo Street Food di Primavera torna al Bastione del Cinghialino: un viaggio goloso per tutti i gusti! 23 maggio 2025

Dal lampredotto agli arrosticini, passando per musica e divertimento: scopri il programma e le delizie che ti aspettano fino a domenica. Grosseto: È iniziato ieri alle 18 l’ormai consueto appuntamento con lo Street Food di primavera, promosso da Istituzione Le Mura. Anche quest’anno il Bastione Mulino a vento, detto “del Cinghialino”, accoglie truck provenienti da tutta Italia, accompagnati da musica e divertimento. L’offerta gastronomica è molto varia, con prodotti provenienti da tutta Italia: cannoli siciliani, arancini e cassate, hamburger di Angus, pulled pork; dall’Abruzzo arrosticini di pecora, olive all’ascolana, cremini e formaggio fritto. Dalla Puglia ci sono le celebri bombette ma anche proposte di mare, con paella e pesce fritto; dal Trentino invece c’è il tortel di patate. Per chiudere in bellezza, non possono mancare due tipici prodotti toscani, come il lampredotto fiorentino e la porchetta. Per quanto riguarda gli eventi musicali, Venerdì sera l’intrattenimento musicale è a cura del DJ Francesco Masetti, Sabato 24 sarà la volta dell’amatissimo Conte Max; Domenica 25 maggio la festa si concluderà con la musica di Dj Lele. L’evento inizia ogni pomeriggio alle 18, fino a mezzanotte. Sabato e Domenica i truck sono aperti anche a pranzo, dalle 12. L’ingresso è gratuito.

