Lo staff di Sfizio 2.0 al residence Il Carrubo con Artemare Club

Monte Argentario: Si, martedì scorso il bravissimo staff del ristorante Sfizio 2.0 nel Corso di Porto Santo Stefano nel giorno di riposo è stato invitato dal comandante Daniele Busetto di Artemare Club al "Il Carrubo" residence dove ha l’abitazione nella stessa località, per una giornata “premio simpatia” e per la loro alta professionalità durante il periodo estivo estremamente impegnativo per la grande affluenza nel locale di turisti e residenti a pranzo e a cena.



Così Pietro Orsini con i suoi bimbi Leonardo e Samuele, Maurizio Gabrieli con la prole Matteo e Giulia, Adrian Bujor e Procolo D’isanto hanno visitato la clubhouse e pranzato nel ristorante con tanti deliziosi piatti di pesce fresco preparati dalla gestore Patrizia Puccini, giudicati da questi esperti della ristorazione eccellenti e poi tutti in piscina per la gioia in particolare dei bimbi che hanno giocato a lungo in acqua guardati a vista dall’attenta bagnina del residence.

L’evento in parola di Artemare Club è uno dei tanti che l’associazione, da sempre interamente finanziata dal suo presidente, svolge con altri in particolare con la Croce Rossa Italiana Costa d'Argento, organizzando periodicamente manifestazioni per ricordare le eccellenze del territorio, per la ricerca e la solidarietà e ultimamente rivolte anche a sensibilizzare i partecipanti e lettori degli articoli relativi al motto del sodalizio “no gender gap”, riportato nel logo di Artemare Club per i 25 anni della sua costituzione.