Salute Lo sportello itinerante di “Over to Over” al mercato di Grosseto 27 aprile 2023

27 aprile 2023 146

146 Stampa



Redazione Punto informativo per il progetto che vuole prevenire le truffe alle persone anziane e a rafforzare la rete auto-aiuto per attenuare l’isolamento e la fragilità Grosseto: Partirà dal mercato settimanale di Grosseto, lo sportello itinerante del progetto “Over to Over – Rafforzare la rete di auto-aiuto per attenuare l’isolamento e la fragilità e per prevenire le truffe agli anziani”, promosso dal Ministero dell’Interno, realizzato grazie all’integrazione del lavoro di Prefettura, Comune di Grosseto, Coeso Società della Salute, con la collaborazione delle Forze dell’ordine, dell’azienda Usl Toscana sud est e della società Simurg Ricerche. Giovedì 27 aprile, dalle 9 alle 11, quindi, al mercato settimanale di Grosseto, nei pressi di porta Vecchia, sarà possibile ricevere informazioni e reperire materiale utile, su come contrastare ed evitare le truffe nei confronti delle persone anziane e non solo. Lo sportello sarà attivo, oltre a giovedì 27 aprile, anche lunedì 8 maggio, dalle 9 alle 10.30, al distretto sociosanitario di via Don Minzoni; giovedì 18 maggio, dalle 9 alle 11, al mercato settimanale di Grosseto; lunedì 22 maggio, dalle 9 alle 10.30, di nuovo al distretto sociosanitario. Seguici





annuncio annuncio annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Salute Lo sportello itinerante di “Over to Over” al mercato di Grosseto Lo sportello itinerante di “Over to Over” al mercato di Grosseto 2023-04-27T10:21:00+02:00 208 it Punto informativo per il progetto che vuole prevenire le truffe alle persone anziane e a rafforzare la rete auto-aiuto per attenuare l’isolamento e la fragilità PT1M /media/images/OverToOver.jpg /media/images/thumbs/x600-OverToOver.jpg Maremma News Grosseto, Thu, 27 Apr 2023 10:21:00 GMT