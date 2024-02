Lo Sportello doganale, un nuovo servizio per professionisti e imprese

ADM e Camera di Commercio insieme a sostegno delle aziende del territorio



Grosseto: Favorire l’accesso alle informazioni e ai servizi in materia doganale e di accise e sviluppare un approccio ai mercati esteri delle aziende del territorio: è questo l’obiettivo del Protocollo d’intesa tra l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) – Direzione Territoriale per la Toscana e l’Umbria e la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno.

Il Protocollo, firmato questa mattina dal Direttore Territoriale ADM Davide Bellosi e dal Segretario Generale della CCIAA Pierluigi Giuntoli, prevede, oltre all’organizzazione di incontri di approfondimento in materia doganale e di accise, un nuovo servizio: lo “Sportello doganale”. Si tratta di un servizio di consulenza online, gratuito, rivolto a imprese e professionisti delle province di Livorno e Grosseto che, in base all’accordo, potranno inviare via mail all’indirizzo internazionalizzazione@lg.camcom.it quesiti riguardanti: le autorizzazioni e le agevolazioni doganali, la certificazione AEO (Operatore Economico Autorizzato), le licenze e i rimborsi in ambito accise. Le risposte a tali quesiti, predisposte da funzionari esperti dei due Enti, saranno inviate ai richiedenti entro una settimana.

“La collaborazione tra ADM e la Camera di Commercio – ha dichiarato il Direttore Davide Bellosi – è pluriennale, ma oltre alle consuete attività divulgative, il Protocollo offre da quest’anno un canale privilegiato e diretto di sostegno alle imprese e in generale al tessuto economico del territorio; lo scopo è quello di fornire una maggiore consapevolezza sulle procedure che danno un più facile accesso ai mercati esteri”.

“I webinar che organizziamo da anni sono un’ottima iniziativa per favorire la massima diffusione degli istituti, degli adempimenti e delle innovazioni che intervengono nella normativa e nella prassi doganale e delle accise e riscontrano un buon numero di adesioni, con la partecipazione mediamente di oltre cento persone a seminario – ha aggiunto il Segretario Generale Pierluigi Giuntoli – Lo Sportello doganale è un ulteriore strumento, per fornire alle imprese e ai professionisti chiarimenti e informazioni in modo diretto e personalizzato”.