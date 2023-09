Lo sport protagonista della domenica castiglionese

Con il Palio remiero dei Veterani e il “1° Trofeo Italo Calvino – 1° Memorial Gisella Alonzo” al via la nuova stagione delle Giornate Europee dello Sport



Castiglione della Pescaia: Due eventi importantissimi per il territorio hanno allietato la domenica castiglionese, riaprendo ufficialmente la stagione delle Giornate Europee dello Sport post estate. Dalla mattina tutti sull'argine del fiume Bruna a tifare le vecchie glorie del Palio remiero Veterani, dedicato al centenario della nascita di Italo Calvino.





Prima l'estrazione delle corsie, poi le eliminatorie, come sempre particolarmente sentite, nelle quali a sorpresa l'ha spuntata il Ponte, equipaggio non certo tra i favoriti, seguito da Marina e Piazza, poi nel pomeriggio la gara su un percorso di 1200 mt con 3 virate e 4 vasche alla conquista del drappo realizzato dalla pittrice Paola Imposimato. Il rione Piazza ha vinto, il Ponte si è classificato secondo, la Marina al terzo posto.

«È stata una gara entusiasmante – ha commentato il sindaco di Castiglione della Pescaia Elena Nappi – complimenti a tutti i vogatori che ci hanno regalato un bellissimo spettacolo. Tutte le squadre si sono date battaglia fino alla fine, remata dopo remata, ma la Piazza si è dimostrata superiore a tutti. Virate perfette, comportamento corretto da parte di tutti. Grandissima partecipazione del pubblico, con l'assegnazione del premio Calvino consegnato sia all'Associazione del Palio Marinaro di Castiglione della Pescaia che per questa edizione così appassionante ha riportato dopo tanti anni le barche a gareggiare nel fiume Bruna, e al rione primo classificato che ha dedicato la vittoria al suo capitano, Riccardo Lari, che proprio nella notte ci ha lasciati».





«Per questa grave perdita a Sandra Mucciarini - continua Nappi -, assessore al sociale del Comune di Castiglione della Pescaia, vanno le più sentite condoglianze della sua Giunta e di tutti i consiglieri e le consigliere della sua maggioranza, nonché dei dipendenti dell'amministrazione comunale e dell'Azienda Speciale Castiglione 2014 della quale il fratello di Riccardo, Paolo Lari, è dipendente».

La domenica castiglionese è stata caratterizzata anche da un altro importante evento sportivo, il “1° Trofeo Italo Calvino – 1° Memorial Gisella Alonzo”, una gara ciclistica per la categoria esordienti promossa ed organizzata dalla ASD Team Bike Ballero, che ha decretato i due campioni provinciali 1° anno e 2° anno.

«È stata una corsa avvincente, con più di 100 ragazzini di 13 e 14 anni iscritti. Siamo molto soddisfatti per questo evento – ha sottolineato il sindaco Elena Nappi – che ha mostrato una perfetta organizzazione. Devo ringraziare soprattutto la nostra Polizia Municipale per la gestione del traffico. Negli ultimi 5 km infatti i nostri vigili hanno garantito che la strada fosse completamente sgombra, ed è stato importante per la sicurezza dei piccoli ciclisti».