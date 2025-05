Lo sport protagonista a Orbetello, l'amministrazione: «Tante manifestazioni di successo hanno valorizzato il nostro territorio nelle ultime settimane»

Orbetello: «Grande partecipazione agli eventi sportivi e ottimi risultati per i nostri atleti in giro per l'Italia» a farlo sapere Ivan Poccia, consigliere delegato allo sport del Comune di Orbetello, che fa un bilancio delle ultime due settimane in cui molte manifestazioni dedicate a diverse discipline hanno arricchito il lungo ponte festivo.

«Passati questi giorni di festa – chiarisce Poccia - e’ doveroso per me fare un resoconto di due settimane che hanno visto svolgersi molti eventi sportivi, i quali hanno confermato ancora una volta come la sinergia tra amministrazione comunale e associazioni porti a risultati eccellenti in termini di qualità degli eventi e dell’indotto generato. Il “Giro della Laguna, Orbetello Half Marathon” del gruppo sportivo Reale Stato dei Presidi di Orbetello ha portato sul nostro territorio circa 700 atleti e relativi accompagnatori, seguito, in termini di tempo, dal trofeo Maremma, dedicato al judo e organizzato dallo Sporting Club Albinia, che ha portato ad Albinia giovani atleti e i loro familiari».

«L'ultimo weekend – aggiunge il consigliere - si è tenuto il “Branzino the challenge”, evento ormai di caratura internazionale che ha portato in Laguna centinaia di pescatori in kayak, mostrando tutta la bellezza e vitalità del nostro specchio d'acqua, mentre, nella splendida baia di Talamone, si svolgeva la prima tappa della Wsazp Italia Cup, con centinaia di atleti che hanno veleggiato sui nostri mari. Non solo manifestazioni sportive hanno valorizzato il nostro territorio, anche molti nostri atleti si sono fatti valere in giro per l'Italia ottenendo ottimi risultati»

«Il Cus Albinia – dice ancora Poccia - ha partecipato al campionato nazionale Fase 2 di pattinaggio a Pistoia, l’asd pattinaggio Costa d’Argento ai regionali Fisr e al regionale Uisp, mentre le atlete di Deborah fitness partecipavano con successo al Sanremo Dance Festival, e i giovanissimi under 15 dell’Us Orbetello conquistavano il campionato provinciale dopo anni, riportando il titolo a Orbetello sul campo di Montiano contro il Roselle. Non è finita: ancora il “nano malefico” Gabriele Lizzuli continua a vincere, imponendosi a Calasetta Nell’eurochallenge Open Skiff e il Gao Brinella ha partecipato alla prima gara di Coppa Italia di fondo a Ravenna ottenendo eccellenti risultati. Infine sono doverosi i complimenti alla calciatrice Orbetellana doc Allegra Rossi fresca di esordio in serie A con la Sampdoria. Avere la delega allo sport a Orbetello è un onore in una terra come la nostra così pervasa dallo sport , che vanta atleti e società eccellenti, i quali si fanno valere e spesso si impongono in tutta italia. Da parte nostra, come amministrazione comunale, continueremo con entusiasmo a sostenere le nostre associazioni».

A Poccia fa eco l'assessore a turismo, commercio e cultura, Maddalena Ottali che sottolinea l'importanza delle manifestazioni sportive in termine di promozione del territorio: «Questo lungo ponte – sottolinea l'assessore – ha segnato un ottimo avvio della stagione turistica che fa ben sperare. Alla presenza dei turisti si è aggiunta, poi, quella degli atleti e relativi accompagnatori richiamati dalle eccellenti manifestazioni sportive che abbiamo sostenuto con convinzione in quanto, come sottolineiamo spesso, anche l'indotto derivante dal turismo sportivo è importantissimo per il territorio ed è un settore con enormi potenzialità che valorizza anche le nostre eccellenze ambientali».

«Infine – conclude Ottali – facciamo i complimenti ai nostri atleti che ottengono risultati degni di nota in Italia e nel mondo, facendosi testimonial, attraverso le loro imprese sportive, di un territorio che ha molte potenzialità e caratteristiche variegate, nel quale riescono a crescere dei piccoli grandi campioni in diverse discipline».