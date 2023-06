Lo Spettacolo della Natura. Con il Teatro Studio "Medea" al Parco della Maremma

Grosseto: Con "Lo Spettacolo della natura", prosegue un percorso costruttivo di teatro site-specific promosso dal Parco della Maremma.



La collaborazione con il Teatro Studio di Grosseto è giunta al quarto anno consecutivo e si lega alla ricca programmazione teatrale e musicale che caratterizza le attività culturali del Parco.

Le date a cura del Teatro Studio sono tre e comprendono tre diversi generi teatrali e tre diversi itinerari del Parco, in modo da accogliere tipologie diverse di pubblico:

1° luglio Medea (spettacolo teatrale tragico)

12 agosto Il Giustiziere di Cellere (reading musicale)

17 settembre Storie Medievali (teatro di cantastorie)

“L’obbiettivo principale del teatro site-specific è quello di legare l’allestimento e lo svolgimento dell’evento ai luoghi che lo ospitano e creare una reale dialettica, in grado di valorizzare luoghi di interesse ambientale ed archeologico di particolare suggestione. Attraverso l’evento artistico la fruizione diventa più complessa ed immersiva, consente di sedere a lungo in spazi e luoghi che sono da vivere oltre che da visitare, da sentire, oltre che da vedere e crea uno scambio che mette l’ambiente e lo spettacolo in una fruttuosa relazione, in grado di nutrire a vicenda le due dimensioni: da una parte gli spazi diventano qualcosa di più ampio, si riempiono di storie, di presenze in grado di far rivivere le pietre o di aprire varchi di fantasia e dall’altra, le storie raccontate e i personaggi evocati, diventano più credibili, più potenti, più plausibili. In questo tipo di esperienze si ha la sensazione che il tempo e lo spazio, allentino i propri confini”.





MEDEA

Il mito di Medea per due millenni è stato letto univocamente come la vicenda di un’eroina che assolve fino all’ultimo il dettame divino della distruzione della stirpe di colui che commette una colpa, fino a portarlo all’estrema tragica conseguenza di dare la morte ai propri figli. Ma scavando a ritroso nel tempo si trovano altre interpretazioni: Medea è l’eroina di un mondo arcaico, religioso e matriarcale, in contrasto con un mondo razionale, laico, moderno. L’amore fra Medea e Giasone rappresenta il conflitto fra questi due mondi.

Lo spettacolo del Teatro Studio non dà una rilettura del mito, ma permette agli spettatori un’interpretazione soggettiva, attraverso stimoli visuali, verbali e sonori. Il lavoro segue la struttura drammaturgica della tragedia di Euripide su cui si innestano i testi di Apollonio Rodio e Christa Wolf. La messa in scena risente di alcune suggestioni pasoliniane.

INTERPRETI: Enrica Pistolesi, Benedetta Rustici, Daniela Marretti, Luca Pierini, Mirio Tozzini

REGIA: Mario Fraschetti

L’appuntamento è alle 17,30 al Podere Giulia (loc. Collecchio - Tenuta dell’Uccellina). La prenotazione è obbligatoria al centro visite, scrivendo a booking@parco-maremma.it oppure chiamando

0564 393238/0564 407098. Il costo del trekking teatrale è di 15€ a persona.





(foto Carlo Bonazza)