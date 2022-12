Lo spettacolo "Bianciardi in Kansas city" da domani nel Grossetano

Sette rappresentazioni, portati in scena dalla compagnia Animascenica, che animeranno i luoghi della Rete Grobac in tutta la provincia dal 6 dicembre al 10 gennaio



Grosseto: Debutterà domani, martedì 6 dicembre, alle ore 18:00, nel Centro enoturistico di Magliano in Toscana, lo spettacolo “Bianciardi in Kansas city”, promosso dalla Rete Grobac, delle biblioteche di Maremma e portato in scena dalla compagnia Animascenica.

Un reading teatrale e musicale ispirato alle opere e alle tematiche care a Luciano Bianciardi. Uno spettacolo, ironico e brillante: un binomio artistico a cui Bianciardi non rinuncia quasi mai, il tutto avvolto nel piacere di conoscere e ricordare uno dei più grandi rappresentanti della letteratura e del giornalismo del nostro territorio. A portare in scena “Bianciardi in Kansas city” saranno Irene Paoletti, che ha curato la regia, ed Emanuele Bocci, che ha curato le musiche.

Il primo spettacolo debutterà, dunque, a Magliano in Toscana, il 6 dicembre, al Centro enoturistico e verrà riproposto:

12 dicembre nella biblioteca comunale "Mariotti" di Scarlino ,

, 13 dicembre alle stanze di Manciano ,

, il 19 dicembre nella biblioteca comunale "Zuccarelli" di Pitigliano ,

, il 27 dicembre nella biblioteca comunale di Monte Argentario ,

, il 29 dicembre nella biblioteca "Raveggi" di Orbetello,

il 10 gennaio nella biblioteca comunale "Badii" di Massa Marittima.

Gli spettacoli inizieranno tutti alle ore 18:00 con ingresso gratuito.

Accanto allo spettacolo “Bianciardi in Kansas city”, la Rete delle biblioteche propone anche “Io questa storia gliela racconto” della compagnia Teatro Studio in programma fino al 17 gennaio a Monterotondo Marittimo, Arcidosso, Roccastrada, Grosseto, Scansano, Follonica e Capalbio.

Cos’è la Rete delle biblioteche di Maremma

Grobac, la Rete delle biblioteche di Maremma, è composta da biblioteche di enti pubblici, istituti culturali, fondazioni, istituti scolastici e da archivi storici della provincia di Grosseto. I soggetti che compongono la rete sono 30 e hanno come fine ultimo la crescita culturale collettiva. Della Rete fanno parte le biblioteche comunali di Grosseto, Roccastrada, Castiglione della Pescaia, Scansano, Scarlino, Pitigliano, Manciano, Orbetello, Monterotondo Marittimo, Monte Argentario, Massa Marittima, Magliano in Toscana, Capalbio, Gavorrano, Follonica, Arcidosso, Castell’Azzara. Della Rete fanno parte anche la Fondazione Santa Fiora Cultura, il Polo liceale di Grosseto, il Liceo Rosmini di Grosseto, l’Isis Da Vinci-Fermi di Arcidosso, la Biblioteca delle Muse di Saturnia, il Maam di Grosseto, il Museo di storia naturale di Grosseto, l’Isgrec di Grosseto, il Polo Clarisse arte di Grosseto, la Fondazione Bianciardi di Grosseto, la Camera di commercio di Grosseto, l’archivio storico Imberciadori di Castel del Piano e la Biblioteca Zikhang di Merigar di Arcidosso.

Per informazioni sugli eventi di rete: biblioteca.comunale@comune.castiglionedellapescaia.gr.it