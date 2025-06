Livorno. FdI: Polo nazionale dimensione subacquea e “Amerigo Vespucci” eccellenze italiane

Livorno: "Quella di oggi a Livorno è stata un'intensa giornata di visite tra le eccellenze del made in Italy. Abbiamo prima visitato l'Accademia navale, accolti dall'ammiraglio Lorenzano Di Renzo e dall'ammiraglio Cristiano Nervi, direttore della struttura di programma del Polo nazionale della dimensione subacquea.

L'ammiraglio Nervi ha presentato le grandi potenzialità del Polo nazionale, il quale ha poco più di un anno di vita ma si prefigge di attivare un circolo virtuoso di attività per valorizzare il grande patrimonio del subacqueo italiano, ad oggi ancora inesplorato. Ci ha particolarmente colpito che il Polo nazionale sia dotato di tecnologie interamente italiane dell'eccellenza italiana, così come il Polo nazionale della dimensione subacquea, che si prefigge di diventare leader della ricerca e dell'innovazione”. Lo dichiarano in una nota i parlamentari di Fratelli d'Italia, senatori Simona Petrucci, Paolo Marcheschi e Susanna Donatella Campione, e il deputato Fabrizio Rossi.