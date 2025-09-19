Lista civica "È Ora!" per Tomasi presidente: accolto il ricorso

Firenze: La Lista civica "È Ora" per Tomasi presidente è stata ufficialmente riammessa nel collegio di Pistoia dopo il ricorso all'Ufficio Elettorale Regionale, presentato martedì. Trapela soddisfazione dal comitato promotore della Lista civica che sottolinea: "Il nostro progetto civico ha raccolto 11 mila firme in tutta la Toscana e in tutti i collegi. Abbiamo superato un primo scoglio non facile. Forti delle nostre ragioni e certi del nostro buon operato, nel rispetto della giustizia sovrana, abbiamo presentato un ricorso che è stato accolto. È una notizia positiva per noi e per la democrazia in Toscana. Ora – aggiungono – ripartiamo più carichi di prima, consapevoli che la Toscana deve cambiare rotta e consapevoli che la nostra Lista civica è pronta a raccogliere e a dare voce a tutti i delusi".



