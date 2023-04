Lista civica e Lega chiedono un consiglio sulla Venator

Pieno sostegno da Pci – Italia viva – Azione e Fratelli d’Italia



Scarlino: "Consegnata al protocollo la richiesta a firma di Fiorenzo Borelli come capogruppo Lista Civica Massa Comune, Daniele Brogi capogruppo Lega e Marco Mazzinghi sempre per la Lista Civica Massa Comune la richiesta di un consiglio comunale sulla Venator.

I tre consiglieri comunali, ai sensi del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, intendono portare alla massima assise di governo del comune la vicenda della Venator e chiedono al Sindaco la possibilità di far partecipare alla seduta gli amministratori regionali e il sindaco di Scarlino, nonché estendere l’invito alla partecipazione alle parti sociali e ai lavoratori della Venator.

La richiesta viene avanzata tenendo presente dell’importanza che l’impianto riveste per l’economia del comprensorio e per i livelli occupazionali che includono numerosi lavoratori del nostro comune e dei comuni limitrofi affinché sia data corretta informazione al Consiglio Comunale e siano assunte in merito posizioni pubbliche da parte dello stesso Consiglio.

Certi che l’interesse sia elevato e condivisibile, i consiglieri confidano in un accoglimento della richiesta e in una sollecita convocazione.

La richiesta è stata fatta in accordo e con il sostegno anche con altri gruppi politici che, pur non presenti in consiglio ovvero PCI, Italia Viva, Azione e Fratelli d’Italia, appoggiano e sostengono l’iniziativa dei consiglieri che crediamo doverosa non solo per esprimere solidarietà e vicinanza ai lavoratori della Venator e a quelli dell’indotto ma anche e soprattutto per cercare e trovare quell’impegno collegiale che può aiutare ad uscire da una preoccupante crisi di uno dei pochi settori industriali presenti sul territorio", termina la nota.