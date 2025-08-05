Lirica in Piazza, stasera la “Turandot” di Giacomo Puccini a Massa Marittima

Massa Marittima: È partita l'altra sera con “Turandot” di Giacomo Puccini la 38ª edizione di Lirica in Piazza, il festival lirico estivo che ogni anno anima Piazza Garibaldi a Massa Marittima. La prima serata ha registrato un'ottima affluenza di pubblico e ha confermato la solidità di un progetto culturale che unisce musica, territorio e partecipazione.

L’opera è stata diretta dal Maestro Leonardo Quadrini, che firma anche la direzione artistica del festival, alla guida dell’Orchestra Internazionale della Campania. La regia è di Alessio Rizzitiello, giovane talento del teatro musicale, che ha curato anche la costruzione visiva di Aida, in programma il 5 agosto.

“L’inizio di questa edizione ci conferma la bellezza del progetto e l’affetto del pubblico – ha dichiarato il M° Leonardo Quadrini – Turandot è un’opera che richiede energia, precisione e grande partecipazione da parte di tutti. Siamo felici del risultato e pronti a vivere altre due serate di grande intensità.”

L’edizione 2025 si inserisce all’interno delle celebrazioni ufficiali per gli 800 anni del Libero Comune di Massa Marittima, rendendo ancora più significativa questa rassegna che unisce cultura, storia e identità.

“Abbiamo visto una piazza viva e coinvolta, con tanti spettatori anche da fuori provincia – afferma la sindaca Irene Marconi – Il nostro obiettivo è sempre stato quello di fare di Lirica in Piazza un’occasione di condivisione e di crescita per la comunità, e questa apertura lo ha dimostrato ancora una volta.”

Dopo il successo della prima, lunedì 4 agosto sarà la volta della brillante e poetica Elisir d’amore di Donizetti, mentre il gran finale si terrà martedì 5 agosto con l’imponente Aida di Giuseppe Verdi. Katia Ricciarelli, supervisore alla regia e presidente della commissione che ha selezionato i cantanti durante le audizioni primaverili, sarà presente questa sera per salutare il pubblico di Massa Marittima.

Biglietti disponibili su: www.ticketone.it - Botteghino in via Carlo Goldoni 22, aperto dalle ore 18.00

Info: 0566 906554 - E-mail: lirica@comune.massamarittima.gr.it – ufficioturistico@comune.massamarittima.gr.it - Sito web: www.liricainpiazza.it