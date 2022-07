annuncio Cultura & spettacolo Lirica in Piazza, in vendita biglietti per recital operistico Moni Ovadia 13 luglio 2022

Redazione Massa Marittima: La grande musica operistica torna a risuonare fra le pietre antiche della Cattedrale e del centro storico di Massa Marittima quest’anno dal 3 al 5 agosto, con un arricchimento a sorpresa per la serata del 4 agosto. Dopo gli anni di interruzione causati dalla pandemia, per questa 35esima edizione il Comune di Massa Marittima e l’impresa produttrice Europa Musica propongo infatti i tre capolavori Otello, Don Giovanni e La Traviata, con una fortunata variazione in corso d’opera per quanto riguarda la seconda serata che si intitolerà: “Moni Ovadia racconta il Don Giovanni”, un viaggio musicale attraverso la grande opera di W. A. Mozart con il M° Sergio La Stella che accompagnerà al pianoforte gli interpreti e l’amato scrittore e attore Moni Ovadia come voce narrante.

I biglietti delle tre serate, compreso il nuovo spettacolo con Moni Ovadia, sono in vendita in tutti i punti box office Toscana e TicketOne e on line. Ecco i link: https://www.boxofficetoscana.it/it/eventi/-Lirica%20in%20piazza - https://www.ticketone.it/artist/lirica-in-piazza/ Aperto anche un punto vendita a Massa Marittima presso la sede di Unicoop Tirreno in via Enrico Fermi. Info: ufficio turistico 0566 906554 lirica@comune.massamarittima.gr.it





