Lirica: D’amor sull’ali rosee a Bibbona

Concerto lirico in piazza della Vittoria

Bibbona: Mercoledì 13 agosto Bibbona accoglie la grande lirica in piazza della Vittoria con un concerto dal titolo “D’amor sull’ali rosee”. Il concerto celebrerà l’amore attraverso un repertorio di arie d’opera e duetti d’amore con musiche tratte da opere di G. Puccini, F. Cilea, G. Verdi, G. Donizetti, F. Lehár ed altri. Protagonisti saranno il soprano Roberta Ceccotti e il tenore Massimo Gentili accompagnati al pianoforte dal M° Alessandro Cavallini.

Tra i vari brani una voce narrante, una guida per il pubblico attraverso i sentimenti dei personaggi delle romanze scelte. I due artisti propongono un concerto all’insegna di arie d’opera e da camera messe in relazione con alcune tra le più belle musiche di estrazione popolare, dei capolavori della cultura musicale. Il concerto vuole essere un omaggio a l’amore, “quel sentimento che tutto può, una forza incredibile e inarrestabile che ci pervade sino nel profondo dell’animo e travolge tutto ciò che incontra”. Presenta la serata Sara Chiarei. Ingresso libero.



