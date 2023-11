Lions Club Host Grosseto: Torneo di beneficenza Padel e Beach Tennis al CT Cimabue

L’intero ricavato sarà devoluto all’associazione cure palliative La Farfalla



Grosseto: Si terrà domenica 12 novembre dalle 10 alle 12.30 a Grosseto al Circolo Tennis Cimabue in via G. Cimabue n. 80 il torneo di beneficenza di padel e beach tennis organizzato dal Lions Club Host di Grosseto in collaborazione e il sostegno di Roselle Beach Tennis, BTA Beach Tennis Academy, Padel Maremma e Quicksand.

L'intero ricavato sarà devoluto all'associazione cure palliative La Farfalla.

“Siamo molti soddisfatti – commenta Gianluigi Ferrara presidente dell’associazione Lions Club Host Grosseto – perché alla sua prima edizione, il torneo ha già raggiunto il massimo degli iscritti. Le partite si disputeranno domenica 12 novembre dalle 10 alle 12.30 e vedranno la partecipazione di circa 60 giocatori. Invitiamo tutti a partecipare a questa bellissima iniziativa che unisce sport, beneficenza e divertimento.”

Per maggiori informazioni 3338418381 - 3498132120