Lino Musella inaugura Clorofilla con un reading per Gaza

Dal festival un appello per Gaza e l'adesione alla campagna r1pud1a di Emergency

Rispescia: Il cinema dà spazio a "Marcello", uno dei corti vincitori di Saturnia Film Festival e al film "The little gang" e le avventure di un gruppo di ragazzini sensibili e in lotta per l'ambiente. Sarà l’attore Lino Musella ad inaugurare Clorofilla film festival a Festambiente. Il festival di cinema di Legambiente, si apre domani, 6 agosto, negli spazi della manifestazione nazionale dell’associazione ambientalista all’ex Enaoli di Rispescia.

E lo fa con uno degli interpreti di teatro e cinema più apprezzati nel panorama italiano. Vincitore nel 2019 del Premio Ubu come Miglior Attore per The Night Writer – Giornale notturno di Jan Fabre, ha recitato con Giuseppe Piccioni, Roberto Andò, Paolo Sorrentino. Tra i suoi ultimi film: Nonostante di Valerio Mastandrea, Ho visto un re di Giorgia Farina e l’ancora inedito Portobello di Marco Bellocchio.

Alle 19.15 l’attore napoletano porterà in scena, nel palcoscenico naturale dell’uliveto di Festambiente, il reading per Gaza Stato d’assedio tratto dal libro omonimo di Mahmud Darwish, scrittore e giornalista palestinese scomparso nel 2008, unanimemente considerato tra i maggiori poeti in lingua araba; sarà l’occasione per conoscere un’opera che nasce dalle ferite della Storia, una lunga memoria dell’esilio come atto poetico di fronte a una realtà storica molto complessa.

È la poesia ad avere il compito di curare le ferite del ' luogo', di guardare oltre; è la poesia a essere votata alla resistenza; è la poesia a dover essere più forte dell'assedio. A portare speranza di vita.

Al centro dell’edizione 2025, ci sarà una presa di posizione forte e chiara: Clorofilla dedica uno spazio speciale alla Palestina, perché di fronte a quanto accade in quest’area, come in altre zone di guerra, non si può restare in silenzio e aderisce alla campagna R1PUD1A di Emergency.

“Come festival sentiamo il dovere di usare gli strumenti che abbiamo – spiegano gli organizzatori - per lanciare un segnale. Raccontare, sensibilizzare e rifiutare l'indifferenza è il nostro modo – piccolo ma necessario – per dire basta a una guerra che rischia di essere accettata come una tragica normalità”.

Alle 21 si passa invece alle proiezioni con il corto vincitore della sezione fiction Italia del Saturnia Film Festival: Marcello di Maurizio Lombardi.

Marcello e Nino sono due ragazzi che, per vendetta, distruggono un bar che appartiene ad un piccolo boss di Quartiere. Dopo il fatto scappano e Marcello si nasconde senza saperlo a Cinecittà dove sarà travolto da una troupe cinematografica.

Subito dopo il festival Cinema in verde presenta il film The little gang di Pierre Salvadori. Una commedia con protagonisti quattro ragazzini che ce la mettono tutta per salvare il loro fiume dall’inquinamento di una fabbrica.

Sempre alle 21 Terramara Festival, iniziativa gemellata con Clorofilla, nella piazza Economia Civile, dialogherà con Paolo Nardini per raccontare il lavoro di Roberto Ferretti recentemente pubblicato da Effigi. Con Nardini partecipano Filippo Cerri e Mario Papalini.

Clorofilla è realizzato da Legambiente Festambiente APS con Kansassiti, MDM Mediateca Digitale della Maremma, CLAN, Giardino degli Arcieri e molti altri soggetti. Ha il patrocinio e il contributo della Direzione Generale CInema e Audiovisivo del Ministero della Cultura, dell'Otto per Mille Chiesa Valdese, della Fondazione CR Firenze.

Ingresso gratuito

www.festambiente.it– www.clorofillafilmfestival.it







