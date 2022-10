Costume e società Linkwave celebra 15 anni di internet per la Maremma 20 ottobre 2022

Redazione L’Operatore di telecomunicazioni grossetano festeggia un doppio compleanno: 25 anni di attività e 15 anni di servizi Internet erogati con il marchio Linkwave

Grosseto: Il 2022 è un anno importante per la realtà grossetana attiva nel settore delle telecomunicazioni. Infatti la società Grifonline srl, capitanata da Lorenzo Busatti, festeggia 25 anni di attività e 15 anni durante i quali, attraverso il marchio Linkwave, ha erogato servizi Internet su tutto il territorio maremmano e dintorni. Grifonline è stato il primo Internet Service Provider di Grosseto. Era il 1997, al tempo dei modem a 56 Kbps. Nel 2007 la società ha creato il marchio Linkwave ed è diventata il primo Operatore di Telecomunicazioni grossetano dotato di una propria infrastruttura di rete. Per festeggiare i due compleanni, la società ha organizzato per domenica 23 ottobre un evento esclusivo dedicato ai primi 35 Clienti che nel 2007 decisero di dare fiducia a questa realtà locale e che tuttora continuano a usufruire dei servizi di connessione Internet Linkwave. “Il mio obiettivo - commenta Lorenzo Busatti - era quello di offrire a imprese e famiglie grossetane una connessione Internet a km zero ad alta velocità che permettesse loro di non subire più la carenza di infrastrutture digitali adeguate e di uscire dal cosiddetto divario digitale (digital divide) sostenendo lo sviluppo locale. Negli ultimi 15 anni abbiamo investito molto, realizzando 30 stazioni radio che oggi coprono più di 2500 kmq del nostro territorio e garantiscono un servizio Internet di alta qualità a oltre 2.900 Clienti. Sono orgoglioso del traguardo raggiunto e la fedeltà dei nostri Clienti ci stimola a fare sempre meglio. Per il 2023 - conclude Busatti - abbiamo infatti già pronta la nuova offerta con connessioni ancora più performanti e nuovi servizi dedicati alle imprese locali.” Linkwave opera su tutta la provincia di Grosseto e dintorni garantendo un rapporto diretto con la propria clientela grazie al supporto del Servizio Clienti, che si trova direttamente all’interno della sede di Grosseto, e a un team di tecnici qualificati locali.

