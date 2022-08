"Linea Blu" a Scarlino

Il programma Rai ha fatto tappa nella costa scarlinese: sabato 6 agosto andrà in onda il servizio

Scarlino: Si parla di Scarlino nel programma di Rai Uno, “Linea Blu”. Fabio Gallo, che insieme con Donatella Bianchi conduce il format, è stato ospite del Comune per un giorno: con la sua troupe ha girato un servizio sulle bellezze della costa scarlinese, da Cala Violina al mare.

A supportare l’Amministrazione comunale in questo tour sono stati il naturalista Giacomo Radi, Giada Cacco di Feeldiving Scarlino Diving Center e Leandro D’Angelo che si occupa di pesca-turismo. La troupe è partita dal parco naturale delle Costiere di Scarlino per arrivare a Cala Violina: qui Giacomo Radi, esperto dell’habitat della zona, ha spiegato al conduttore Fabio Gallo le peculiarità naturalistiche della cala. Dalla spiaggia la troupe è poi passata al mare: sulla barca di Leandro D’Angelo si è parlato ittiturismo, mentre con il team tutto al femminile del Diving Center scarlinese, Gallo ha potuto conoscere meglio i fondali marini intorno alla costa scarlinese. Il servizio andrà in onda sabato 6 agosto alle 14 e in replica domenica 7 agosto alle 7 su Rai Uno.