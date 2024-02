Limatola accetta il terzo mandato: Cambio al vertice del Partito Democratico roccastradino

Due importanti decisioni che aprono una nuova fase in vista delle elezioni comunali del 8 e 9 giugno 2024



Roccastrada: "Il Sindaco uscente Francesco Limatola accetta la terza candidatura, dopo che una recente norma nazionale ha portato a tre i possibili mandati nei comuni fino a quindicimila abitanti. La legge lo rende possibile, ma, statutariamente, il partito comunale lo deve proporre e il candidato lo deve accettare. Giovedì 15 febbraio si è riunita l’Assemblea comunale del PD, l’unico organo deputato a prendere decisioni di questo genere e, dopo un appassionato e unanime dibattito, è stato chiesto al Sindaco uscente di accettare una nuova candidatura", dice Roberto Calvellini, segretario Pd locale.

"Sarà dunque quello di Francesco Limatola il nome su cui il PD di Roccastrada chiederà a tutte le forze che si oppongono alla destra governativa di convergere, per creare un ampio fronte di consensi per le elezioni comunali del prossimo giugno. Al Sindaco uscente l’Assemblea ha anche chiesto di sostenere una discussione il più possibile partecipata tra i cittadini e le associazioni oltre che tra le forze politiche, per la produzione di un programma amministrativo per i prossimi cinque anni, che sia di continuità con le opere e le attività ancora in corso, ma anche capace di cogliere le opportunità del momento, dal PNRR al Piano nazionale per le aree interne.

L’Assemblea ha anche affrontato problemi organizzativi molto importanti, dal finanziamento della campagna elettorale al rafforzamento delle strutture esecutive del partito dopo la decisione del segretario uscente Roberto Fenili di chiedere un suo avvicendamento che gli permettesse, dopo tanti anni di lavoro per il PD, di avere più tempo per i propri impegni professionali. L’Assemblea ha nominato nuovo segretario comunale l’Architetto Roberto Calvellini, che ha subito rafforzato l’esecutivo comunale del partito mettendolo a disposizione per la costruzione del più ampio fronte politico. L’Assemblea si è conclusa con un sentito ringraziamento a Fenili e un altrettanto sentito incitamento al nuovo segretario Calvellini e al candidato Limatola assicurandogli l’impegno unanime di tutto il partito", conclude Roberto Calvellini.

Roccastrada, 16.02.2024

Il Segretario

(Roberto Calvellini)