Lilt, l’Ottobre Rosa a Grosseto per prevenire il cancro al seno

Grosseto: LILT Grosseto APS-ETS da sempre impegnata nella campagna per informare e sensibilizzare le donne sulla prevenzione. Ottobre è il “mese rosa" e Lilt Aps-Ets di Grosseto - come ogni anno - è protagonista della campagna dedicata alla prevenzione del cancro al seno.

Gli screening di prevenzione saranno realizzate presso la sede dell'Associazione in via De Amicis n. 1 (gratuitamente le ecografie al seno). I controlli, svolti dal medico specialista della LILT sono una azione di prevenzione al carcinoma mammario che , se individuato al primo stadio di sviluppo, una sopravvivenza stimata intorno all’89% (Fonti Ministero Della Salute Febbraio 2024).

Sconfiggere il cancro è possibile ! “ Prevenire è vivere”, questo il claim della Lilt, sottolinea il Presidente Renzo Giannoni. Il primo degli appuntamenti è per venerdì 10 ottobre; maggiori informazioni saranno fornite telefonando alla segreteria (0564-453261) in orario 10,30-12,30 dal lunedì al venerdì.



