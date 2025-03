LILT Grosseto presenta un nuovo ciclo di incontri sulla prevenzione oncologica

Grosseto: La LILT (Lega Italiana Lotta Tumori) Sez. Prov.le Grosseto APS-ETS, lancia l'iniziativa "Salotto della Salute - pomeriggi di consapevolezza”, un ciclo di incontri dedicati alla salute ed alla cultura della prevenzione.

Cinque appuntamenti con cadenza mensile, presso importanti location della città, con l’obiettivo di avvicinare i cittadini a temi fondamentali per il benessere ed il corretto stile di vita contro le malattie oncologiche.

Il primo incontro si terrà presso i locali di Casa Fiorini (via Cina, Grosseto) il giorno 5 Marzo alle ore 18:00, con la presenza del medico Lilt Grosseto Dott. Giuseppe Mazzullo – Specialista in Ostetricia e Ginecologia, che parlerà di tumori da HPV, dell’importanza degli screening periodici e dell’efficacia della vaccinazione.

"Con queste iniziative vogliamo promuovere la cultura della prevenzione, creando spazi di dialogo e informazione accessibili a tutti. Ogni incontro sarà un’opportunità per approfondire temi cruciali per la salute e per sottolineare il valore degli screening a cui sottoporsi con periodicità come primo strumento di difesa attiva ", dichiara Renzo Giannoni, Presidente LILT Grosseto.

Primo fra tutti il tumore dell'endometrio (8.700 casi/anno) seguito dell'ovaio (5.300 mila casi/anno), dal tu-more della cervice (2.700 casi/anno) e da quelli di vulva e vagina (complessivamente 1.400 casi/anno).

Nel 2020 le diagnosi di tumore ginecologico nel mondo sono state 1,3 milioni. Di queste, circa il 44% per tu-more della cervice, 29% per tumore dell'endometrio, il 23% per tumore ovaio e meno del 5% quelli di vulva e vagina.

La prevenzione è un pilastro fondamentale della lotta contro il cancro. Informare e sensibilizzare la popolazione sui fattori di rischio e sulle buone pratiche di prevenzione può fare la differenza nella vita di molte persone. "Prevenire significa vivere meglio e più a lungo”. Conoscere i rischi e adottare stili di vita sani è il primo passo per proteggere la nostra salute, sottolinea Barbara Ciacci consigliera LILT Grosseto.

I dettagli sugli incontri successivi verranno resi noti nel corso del progetto e pubblicati sul nostro sito www.liltgrosseto.it e sui nostri canali social. Per qualsiasi informazione relativa alle attività di prevenzione il Direttore Barbara Bricca ricorda che è possibile contattare la segreteria della Lilt Grosseto telefonando al numero 0564453261 dal lunedì al venerdì orario 9-13.