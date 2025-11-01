“Life” il progetto MOIGE contro la tossicodipendenza giovanile

Un inno alla vita che parte dalla scuola per contrastare l’assunzione di droghe tra gli adolescenti

Roma: Si chiude il progetto “Life” di MOIGE, Movimento Italiano Genitori, finanziato dal Dipartimento per le Politiche Antidroga, vuole sensibilizzare genitori, insegnanti e, soprattutto, ragazzi tra gli 11 e i 19 anni, riguardo questo tema, analizzando tutte le criticità che tale questione comporta e facendo riflettere i partecipanti, e non solo, sugli effetti delle sostanze stupefacenti sulla salute fisica e psichica.

Secondo i dati della Relazione al Parlamento sul fenomeno delle tossicodipendenze in Italia anno 2025* (dati 2024), quasi 910 000 giovani tra i 15 e i 19 anni, pari al 37 % della popolazione studentesca di quella fascia d’età, hanno riferito di aver consumato almeno una volta nella vita una sostanza illegale tra cannabis, cocaina, stimolanti, allucinogeni, oppiacei.

È infatti di grande importanza partire tempestivamente con iniziative informative già in età preadolescenziale, poiché gli interventi dopo i 14-15 anni risultano molto spesso tardivi.

Il progetto “Life” di durata biennale e ha coinvolto 100 scuole del territorio nazionale, con attività mirate.

L'obiettivo principale è stato quello di educare i giovani sul fenomeno della dipendenza da alcol e droghe, incrementando la loro consapevolezza.

Anche i docenti sono stati formati con corsi online accessibili tramite una piattaforma interattiva pensata proprio dal Movimento Italiano Genitori, la quale ha avuto anche una funzione di archivio, poiché tutto il materiale prodotto è stato inserito in rete e consultato on demand, garantendo un processo di long life learning.

A supporto, il MOIGE ha messo a completa disposizione il suo team di psicologi e pedagogisti, per creare un kit didattico multimediale valido ed efficace.

L’iniziativa ha coinvolto circa 25.000 studenti beneficiari, con spazi di confronto tra ragazzi e psicologi, attraverso 40 webinar e 10 tappe in presenta tenuti da esperti e 100 docenti formati (uno per ogni istituto partecipante). Il progetto ha creato anche uno sportello di assistenza e supporto psicologico, per accogliere ed ascoltare gli studenti coinvolti.



