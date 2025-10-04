Lidia Bai (Pd) candidata alle elezioni regionali incontra le associazioni culturali a Massa Marittima

Massa Marittima: Il ruolo fondamentale delle associazioni e delle organizzazioni culturali nella vita dei centri più piccoli e decentrati della provincia di Grosseto sarà al centro dell’incontro promosso da Lidia Bai, candidata del Partito Democratico al Consiglio Regionale della Toscana. L’appuntamento, intitolato “Caffè con la cultura”, si terrà sabato 4 ottobre alle ore 16.30 presso il Caffè Il Gotto (Corso Diaz 17, Massa Marittima).

“Esiste un tessuto associativo prezioso che produce cultura e che deve essere sostenuto – ha dichiarato Lidia Bai –. Per questo ritengo importante ascoltare le loro voci. Portare cultura nei piccoli borghi spesso significa farli vivere, dare loro visibilità e nuove opportunità. Non è semplice, ma è fondamentale e necessario. Se eletta, il mio impegno a favore di queste realtà sarà convinto e concreto”.

Con questo incontro, Lidia Bai intende aprire un dialogo diretto con chi ogni giorno contribuisce a valorizzare e diffondere cultura nei territori meno centrali, rafforzando l'identità e il senso di comunità.