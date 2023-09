Licei Poliziani: a Isabelle Morettoni la borsa di studio “Contucci”

Montepulciano: Una ricorrenza importante quella del Dott. Alamanno Contucci, capostipite della Famiglia Contucci proprietaria di una delle più antiche e storiche cantine di Montepulciano, che ha voluto festeggiare donando una borsa di studio ad una studentessa dei Licei Poliziani che si è contraddistinta nelle materie di Latino e Greco



Il Dott. Alamanno Contucci, nel suo 60° anno dal conseguimento della sua maturità Classica, ha voluto offrire ai Licei Poliziani una borsa di studio che possa fare da stimolo nello studio delle materie classiche, quali il Latino e il Greco. La borsa di studio è andata alla studentessa Isabelle Morettoni, ammessa agli esami di maturità con il voto 10 nelle materie di Latino e in Greco.

Oltre ai complimenti alla studentessa, a cui verrà consegnata la borsa di studio nel mese di Gennaio 2024 in contemporanea alle altre borse di studio, i Licei Poliziani ringraziano il Dott. Alamanno Contucci per la sua continua vicinanza alla scuola nel sostenere importanti progetti scolastici.

Alamanno Contucci, diplomato al Liceo Classico Michelangelo di Firenze e con una laurea in Scienze Politiche alla facoltà Alfieri di Firenze, oltre ad essere il capostipite della Famiglia Contucci proprietaria dell’omonima Azienda Agricola Vitivinicola Contucci esistente a Montepulciano da oltre 1.000 anni, è stato professore di Diritto ed Economia alle Scuole Medie Superiori dal 197 al 1980, presidente della Banca di Credito Cooperativo di Montepulciano negli anni 2000, presidente del Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano dal 1981 al 2004 e fondatore e primo presidente della Strada del Vino Nobile di Montepulciano. Attivo anche nel mondo del Bravìo, è stato Rettore della Nobil Contrada S.Donato a Montepulciano dal 1975 al 1996 e consigliere Magistrato delle Contrade a Montepulciano dal 1985 al 1994. Già consigliere al Comunale a Montepulciano per cinque anni dal 1990 al 1995, è stato vice presidente e direttore sportivo della Pallavolo Poliziana, capitano e giocatore della squadra di Tennis di Montepulciano dal 1975 al 1984. Dal 2008 è consigliere delle OO.PP. Ecc. Riunite Montepulciano e dal 2012 consigliere del Cantiere Internazionale d’Arte di Montepulciano, socio fondatore Associazione Musicale “Corso d’Opera” dal 2013 e consigliere provinciale Confagricoltura dal 1975. Per quanto riguarda il mondo scolastico è stato presidente del Consiglio d’Istituto al Liceo di Montepulciano dal1992 al 1996.