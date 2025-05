"Libro - Isola" alla libreria QB la mostra di Edoardo Zamponi

Grosseto: La libreria Quanto basta di Grosseto si apre all’arte contemporanea, con l’intento di contribuire a valorizzare la città attraverso la cultura e la riflessione artistica. La libreria indipendente, che ha per temi privilegiati la conoscenza dell'altro e dell'altrove, il viaggio e l’esplorazione, offre il suo spazio ad artisti visivi, musicisti, scrittori ed esperti di beni culturali locali e nazionali, in un costante dialogo alimentato dal desiderio di offrire alla città uno sguardo nuovo, per pensare insieme ad un futuro migliore e realizzabile, rinnovandosi ad ogni appuntamento.

Libro - Isola è il titolo della personale di Edoardo Zamponi, che sarà inaugurata sabato 10 maggio alle 17.30, allestita negli spazi della libreria insieme a volumi di racconti e storie di viaggi, libri, atlanti geografici. Ancora una volta, come spesso ha scelto l’artista, le opere non sono esposte in un white cube, ma in una volumetria fortemente connotata dalla destinazione d’uso e dalla personalità dei gestori. Libro - Isola è un’opera unica composta da venti tele ciascuna di 45x45 centimetri, allestite su un supporto in ferro da cui il pubblico può estrarle per tenerle in mano, toccarle e perfino odorarle per percepirne l’odore intenso del bitume, delle vernici e degli altri materiali usati. Composto nel 2025 e del tutto inedito, viene quindi presentato al pubblico per la prima volta in questa occasione. Il lavoro narra di diciassette isole care all’artista per diverse ragioni di ordine affettivo e intellettuale. Così, Edoardo Zamponi, molto legato a diversi artisti di Grosseto, torna in città con un viaggio che si compie in queste piccole tele da sfogliare, come un libro illustrato, una cantilena non basata sull’ordine consequenziale della lettura, ma sull’autonomia di ciascuna tela che insieme alle altre forma un insieme indissolubile contenente passato, presente e futuro. Le opere disegnano i paesaggi reali e dell’intelletto, le tracce del viaggio a tappe circolare e infinito incentrato su alcuni nuclei della poetica dell’artista. La terra ferma delle isole garantisce un approdo, ma non ci si può fermare a lungo, l’arte e la conoscenza costringono a partire, nella ricerca della forma perfetta, o almeno della sua approssimazione.





L’Ulisse di Omero, da noi pensato come una persona reale della cui esistenza non dubitiamo, ha attraversato lo stesso mondo e la stessa anima, quasi salpando dalla stessa banchina al centro dell’universo, per approdare di nuovo al centro dell’universo, ma cambiato per sempre, mentre Mr. Bloom, l’eroe moderno, esiliato e irrequieto di James Joyce naviga immobile nel flusso di coscienza.

Completano la mostra, quattro sculture di piccole dimensioni, materia scura e ferrosa, cifra distintiva di molti dei lavori tridimensionali in ceramica, legno, ferro dell’artista romano.

La performance musicale insulAria del compositore Pierpaolo Marini, su testi dell’autore e di Paola Pallotta, eseguita dal vivo nel corso dell’inaugurazione della mostra, è il controcanto intrinseco e necessario alle opere.

Il monologo in musica assume forma materiale nel linguaggio aperto e generativo, concepito con un arcipelago di suoni delicatissimi, eppure stridenti, dentro e fuori la stretta scrittura musicale sul pentagramma. "insulAria" è una performance musicale in forma di drammaturgia radiovisionaria per corpo, contrappunti, circuiti utili a trasmettere i suoni di un'isola dal cui fermento si propaga aria che soffia dove vuole.” (Pierpaolo Marini).

Le isole in mostra: Alcatraz, Asinara, Capri, Cipro, Creta, Cuba, Ferdinandea, Giappone, Giudecca, Île de la Cité, Itaca, Pianosa, Sardegna, Sicilia, Stromboli, Tiberina, Ventotene.

Edoardo Zamponi si diploma all’Accademia di Belle Arti di Roma nella scuola di pittura dell’allora direttore Toti Scialoja e segue le lezioni di Lorenza Trucchi. Esordisce nel 1984 e si avvicina anche alla scultura realizzata con materiali di ascendenza “povera”, prendendo confidenza con le fasi di modellazione, colorazione e cottura della ceramica. Nel 1990, con M. Cinelli, S. Corti, N. De Persis e G. Ziemacki fonda il collettivo Circolarte e inizia la collaborazione con la galleria DIDEE di Siena diretta da A. Grazi. Prosegue l’attività espositiva con mostre al Cassero di Grosseto, alla galleria il Fiorile di Bologna, all’Eclisse di Roma (collettiva a cura di L. Trucchi, con N. De Persis, M. Cinelli e L. Gensini). Nel 2019 la personale Carte armate a cura di L. Perego e A. Lupi alla galleria Mirror di Vicenza, mentre con la curatela di P. Pallotta tiene la personale (Viaggio) Dal centro della terra (2017) ed espone nella collettiva Cabine d’artista/Abbi cura, allestita sul mare di Ostia con quarantadue artisti contemporanei italiani e stranieri (2019). Del suo lavoro hanno scritto, tra gli altri, Enrico Crispolti, Lorenza Trucchi, Loredana Perego, Paola Pallotta.

Pierpaolo Marini è autore e performer di musiche per il teatro, la danza e le Sonorizzazioni intermediali. Vive a Roma, dove insegna musica nel quartiere di Tor Bella Monaca. Ha collaborato con artisti di varie discipline e negli ultimi anni ha pubblicato alcuni lavori sui canali di streaming musicale e sul suo vlog Lampe Sonanti.