Libri: “Un prete contro la mafia. Storia di Pino Puglisi, dei suoi ragazzi e di Brancaccio”

Grosseto: Mercoledì 27 marzo presso la sala Agorà della parrocchia SS Addolorata via Papa Giovanni XXIII n 4 a Grosseto, Danilo Procaccianti presenta il libro “Un prete contro la mafia. Storia di Pino Puglisi, dei suoi ragazzi e di Brancaccio” edito De Agostini.

Organizzata in collaborazione con la scuola media Dante Alighieri di Grosseto. Due appuntamenti ore 9 e ore 10:30. Dialoga con l’autore Anna Maria Carbone, dirigente scolastica. In memoria delle vittime innocenti di mafia.

“A trent’anni dalla scomparsa avvenuta il 15 settembre 1993, riscopriamo la figura eroica di Pino Puglisi e dei suoi ragazzi strappati alla mafia. Don Pino ha dato ai ragazzi di Brancaccio un'alternativa, ha restituito loro la dignità e un futuro. Per questo è morto don Pino, per questo è un martire: avrebbe potuto starsene tranquillo in sacrestia, senza disturbare nessuno. Ma lui preferiva rompere le scatole.”

Danilo Procaccianti è giornalista e autore per la trasmissione televisiva "Report"

Ingresso libero