Libri Resistenti: a Pitigliano tre libri per il progetto del Festival Resistente

Pitigliano: Libri resistenti, il progetto del Festival Resistente, realizzato con il contributo della Regione Toscana e con la collaborazione di ISGREC, Anpi e Legambiente, oggi 27 dicembre si trasferisce a Pitigliano alla libreria Strade bianche. Alle 17 saranno presentati tre libri – tutti editi da Strade bianche - con la conduzione di Marcello Baraghini e organizzazione dell’Associazione Fa Pensiero: “Vita minima di un giovane partigiano” di Antonella Cocolli e Massimo Sozzi, “Dick. Per sempre partigiani” di Antonella Cocolli, “Nero Fidelia. L’eccidio nazifascista di Niccioleta” di Massimo Sozzi. Saranno presenti gli autori.

