Libri: presentazione di ‘Galateo in comune”

Alla conferenza stampa ha preso parte il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, e l’autore Michele Fiaschi

Firenze – Al Media Center Sassoli si è una svolta una conferenza stampa di presentazione del volume Galateo in Comune di Michele Fiaschi recentemente pubblicato dal Centro Studi Enti Locali Editore / Pacini Editore. Il volume nasce con l’intento di fornire agli Amministratori Locali uno strumento operativo, aggiornato e autorevole per affrontare con competenza gli aspetti legati al cerimoniale istituzionale, alla rappresentanza pubblica e alla comunicazione. In un’epoca caratterizzata da crescente attenzione mediatica e da una forte esigenza di trasparenza e sobrietà, Galateo in Comune si propone come guida concreta per Sindaci, Assessori e Consiglieri Comunali nel quotidiano esercizio del proprio mandato. Tra i contenuti trattati si segnalano: le regole fondamentali del cerimoniale pubblico, l’uso corretto della fascia tricolore, della bandiera e degli emblemi civici, la gestione delle manifestazioni istituzionali (gemellaggi, benemerenze, eventi commemorativi), l’organizzazione del protocollo in riunioni ufficiali, online e in presenza, gli approfondimenti sull’ordinamento onorifico nazionale e sulle qualifiche dei corpi civili e militari.

La pubblicazione si avvale inoltre di preziosi contributi ministeriali e di una corposa appendice normativa, rendendosi strumento utile non solo per gli operatori degli Enti Locali, ma anche per i cittadini interessati alla vita pubblica e per chi aspira a ricoprire incarichi istituzionali. Insieme all’autore Michele Fiaschi è intervenuto il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo.

“Si tratta di uno strumento utile, che serve per l’attività istituzionale della Regione e dei Comuni – ha detto il presidente Antonio Mazzeo – Spesso non conosciamo il galateo da seguire in ogni circostanza, ma in molte occasioni la forma diventa sostanza e questo si concretizza se si adotta il giusto cerimoniale. Nel libro si parla del significato della fascia tricolore, delle bandiere, si definisce le modalità di azione del cerimoniale. È uno strumento utile per tutti coloro che lavorano nella pubblica amministrazione.”

“Il libro nasce dall’esigenza di parlare di cerimoniale negli enti locali – ha detto l’autore Michele Fiaschi – non tutti attrezzati in questo senso. Soprattutto nei Comuni più piccoli quasi mai c’è un personale dedicato e adeguatamente formato agli aspetti del cerimoniale. Il libro si propone dunque come un cassetto degli attrezzi, per rispondere ad ogni esigenza che si presenta ai vari Comuni”.