Libri: Passo dopo passo. La cura del sé, dell'altro, del territorio

Il libro di Paolo Piacentini (Pacini Editore) Sabato 2 settembre 2023 – Museo della Miniera ore 18,15



Baccinello di Scansano: Una passeggiata con uno dei più famosi camminatori italiani, Paolo Piacentini, fondatore di Federtrek e autore della recente pubblicazione Passo dopo passo. La cura del sé, dell'altro, del territorio (Pacini Editore).

Sabato 2 settembre alle ore 18,15, a Baccinello, con la collaborazione della Libreria QB – Viaggi di Carta di Grosseto, camminando e leggendo brani dal libro, Piacentini sarà accompagnato dalla sindaca di Scansano Maria Bice Ginesi, dal presidente dell'Associazione culturale Miniera Sergio Fontani e da Luisella Meozzi, giornalista.

L'Associazione culturale Miniera di Baccinello, attiva nella promozione di percorsi didattico-culturali sulla memoria e sulla scienza, rifacendosi alla storia del luogo - incentrata sulla miniera di lignite che dal 1916 al 1959 ha disegnato completamente un territorio – e alla cura del patrimonio di enorme valore che caratterizza questa zona, riparte da settembre con la promozione del progetto didattico nelle scuole, la presentazione di libri e la tournée del documentario Miniera girato dalla regista Lucilla Salimei, tra i fondatori dell'associazione.

La data non è casuale: 65 anni e un mese orsono, il 2 agosto del 1958, lo scheletro intero dell'Oreophitecus Bambolii - che ha reso famosi Baccinello, Scansano e la Maremma nel mondo – veniva trovato proprio in una galleria della miniera. “Negli ultimi anni – precisa Sergio Fontani – sempre più spesso questa notizia rimbalza sulla stampa e finalmente a livello locale si torna a dare peso a questa scoperta che rende questo territorio unico a livello internazionale”. Ci sono stati lunghi anni in cui purtroppo questa e altre memorie sembravano cancellate, per questo Fontani le ha tenute vive e “con l'associazione Miniera andiamo oggi a riprendere un dialogo di comunità, un percorso per prendersi cura della natura e del paesaggio contemporaneo, e guardare al lavoro di formazione da fare nelle scuole e con le scuole. Incontrare autori dello spessore di Piacentini aiuta la comunità a incontrarsi e creare luoghi di dialogo”. E la sindaca Ginesi promuove questa modalità culturale di scambio, passeggiando insieme all'autore e ai concittadini.

Miniera è una associazione giovane che raccoglie comunque una lunga eredità, una associazione che ha già prodotto un forte cambiamento nella cura del territorio: “Abbiamo deciso di partire con il libro di Piacentini – spiega Fontani - perché questi sono luoghi da camminare anche se spesso lo dimentichiamo. L'autore ci mostra la via per tornare sui nostri passi cercando significato nella quotidianità, seguendo il profondo rispetto che la natura ci può insegnare”.

Paolo Piacentini, con trent'anni di esperienza all'attivo, è stato consigliere del Ministro della Cultura Dario Franceschini per i Cammini e gli itinerari culturali. Piacentini è anche l'ideatore del cammino Per un nuovo Umanesimo, di cui si è chiusa la seconda edizione il 21 maggio scorso: un percorso in 15 tappe legato alle figure di Davide Lazzaretti e padre Ernesto Balducci, che collega Montorio Romano ad Arcidosso passando per Sorano, Pitigliano, Sovana, Catell'Azzara, Santa Fiora e Roccalbegna.

Info e prenotazioni: Sergio Fontani, 392 257 5245, associazioneminiera@gmail.com