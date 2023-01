Libri: “NON CI È LECITO MOLLARE” Carteggio tra Amelia Rosselli e Gaetano Salvemini

Grosseto: Non ci è lecito mollare” carteggio in gran parte inedito tra Amelia Rosselli e Gaetano Salvemini che copre fondamentalmente il periodo tra il 1937 (poco dopo l’assassinio dei fratelli Carlo e Nello Rosselli) e la prima metà degli anni Cinquanta. Il titolo riprende il nome del primo giornale clandestino antifascista della penisola, fondato nel 1925 dallo stesso Salvemini. Un monito che resta ben presente nelle lettere che i due protagonisti si scambiano e che hanno una duplice missione: difendere la memoria di Carlo e Nello dalle distorsioni del regime fascista e coltivare la loro eredità culturale e civile affinché venga tramandata in tutta la sua autenticità negli anni a venire. Il carteggio cerca di fare chiarezza sui responsabili della morte dei due fratelli e organizza la raccolta, la cura e la divulgazione dei loro scritti. Il confronto tra Amelia e Gaetano tocca, inoltre, il processo di edificazione dell’Italia repubblicana, un’esperienza che condivisero con passione, inquietudine e speranza, fissando riflessioni che si rivelano illuminanti per (ri)leggere oggi quella transizione cruciale della Storia dell’Italia contemporanea.





Il volume è stato curato dalle archiviste Carla Ceresa e Valeria Mosca che si sono occupate dell’inventariazione e della valorizzazione dell’Archivio della famiglia Rosselli a Torino e presso l’Archivio di Stato di Firenze. Contiene inoltre un’introduzione di Simone Visciola, dell’Université de Toulon e un saggio conclusivo di Gigliola Sacerdoti Mariani, già docente dell’Università di Firenze.Il volume raccoglie la densa corrispondenza di Amelia Rosselli e Gaetano Salvemini intercorsa tra il 1937 (poco dopo l’assassinio dei fratelli Carlo e Nello Rosselli), e la prima metà degli anni Cinquanta. Le loro voci sono unite da un imperativo comune, «Non ci è lecito mollare», il monito che aveva dato il nome al primo giornale clandestino antifascista della penisola, fondato nel 1925 dallo stesso Salvemini.

I due protagonisti condividono una missione: difendere la memoria di Carlo e Nello dalle distorsioni che il regime fascista sta diffondendo sulla stampa e coltivarla perché venga tramandata in tutta la sua autenticità negli anni a venire. Sorretti da profonda amicizia, Amelia e Gaetano iniziano così ad organizzare la raccolta, la cura e la divulgazione dei loro scritti. Un’operazione umana e intellettuale di altissimo profilo che si avvale, fra Italia, Europa e Stati Uniti, della fitta rete di rapporti dei Rosselli oltre che del network salveminiano. Il confronto tra Amelia e Gaetano tocca, inoltre, il processo di edificazione dell’Italia repubblicana, un’esperienza che i due amici vissero e condivisero con passione, inquietudine e speranza, fissando riflessioni che si rivelano illuminanti per (ri)leggere, oggi, quella transizione cruciale della Storia dell’Italia contemporanea.

Il libro contiene un’introduzione di Simone Visciola, direttore scientifico del progetto Humana Scientia-Effigi, storico dell’età contemporanea e docente presso l’Université de Toulon, e un saggio conclusivo di Gigliola Sacerdoti Mariani, già docente di Lingua e Letteratura Inglese all’Università di Firenze. Carla Ceresa, archivista, è responsabile degli archivi del Museo del Cinema di Torino e della Fondazione Camillo Cavour di Santena. Valeria Mosca, archivista, coordina lo sviluppo strategico della piattaforma web 9centRo del Polo del ’900 di Torino, è responsabile dell’Archivio della Fondazione Donat-Cattin di Torino e della valorizzazione dell’Archivio della Fondazione Istituto piemontese Antonio Gramsci.

Il libro è disponibile sul sito della casa editrice Effigi: http://www.cpadver-effigi.com/blog/non-ci-e-lecito-mollare-carla-ceresa-valeria-mosca/