Libri: "La vita seconda dei paesi" di Stefano Lucarelli

Sorano: Giovedì 4 gennaio 2024, alle ore 17,30 presso la Cantina L’Ottava Rima, in via del Borgo 25 a Sorano (Grosseto), verrà presentato La vita seconda dei paesi, la deliziosa raccolta di racconti di Stefano Lucarelli, con l’intervento dell’editore di Effigi Mario Papalini.

Questi paesi”, significa riabitarli, dare loro l’opportunità di un tempo nuovo, in attesa che tornino i passi, che qualcuno venga a vivere qui, a “riprendersi il tempo”, come dicono i protagonisti dell’ultimo racconto I nuovi vicini, neo-abitanti che dalla periferia di una grande città si sono trasferiti al paese in un giorno di vento. La stessa traiettoria seguita dall’autore che ancora una volta ci sorprende per la sua armonia narrativa: una scrittura dove il timbro lirico riesce a coniugarsi felicemente con quello ironico in passaggi brevi e precisi.

Dopo la presentazione seguirà la cena con prodotti tipici del territorio.

Info e prenotazioni: 3498024196