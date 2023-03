Libri: La scrittrice Roberta Mezzabarba presenta il romanzo “Iulia Farnesia”

Sabato 18 marzo, alle 17, alla sala multimediale dell’ufficio turistico di Bolsena, in piazza Matteotti 9



Bolsena: “Iulia Farnesia. Lettere da un’anima. La vera storia di Giulia Farnese”. È il titolo del romanzo della scrittrice Roberta Mezzabarba, che sarà presentato alla sala multimediale dell’ufficio turistico di Bolsena, a piazza Matteotti 9, sabato 18 marzo, alle 17, nuovo appuntamento della rassegna “Rosa, Rosae… Declinare al femminile” patrocinato dal Comune di Bolsena, dalla Pro loco Bolsena e dal Centro Sviluppo Bolsena e il Lago.

A impreziosire l’incontro la lettura di alcuni dei passi più significativi dell’opera affidata alla voce di Enrico Concioli. Mezzabarba tratteggia il profilo di una donna forte che, libera dalle pastoie di una famiglia che l’ha allevata all’ubbidienza, rinasce dalle sue ceneri e dalla “damnatio memoriæ”, per divenire la mater e la domina del feudo di Carbognano. Con una prosa avvincente, basandosi su una trama storica di accadimenti reali ricavati da documenti d’archivio, l’autrice restituisce a Giulia Farnese la dignità che le cronache storiche hanno sempre tralasciato, preferendo rincorrere il gossip cinquecentesco. Scrittrice, sceneggiatrice teatrale e cinematografica, ideatrice e presidente del premio letterario internazionale “Tuscia Libris”, giunto alla quarta edizione, Mezzabarba è vincitrice di prestigiosi riconoscimenti e ha fatto parte di importanti premi letterari italiani. I suoi romanzi sono stati tradotti e pubblicati nel mondo in lingua inglese, spagnola, francese tedesca e prossimamente anche in lingua russa e cinese.