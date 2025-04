Libri: la presentazione del volume ‘Oltremare’ nella giornata dello sport e della pace

L’iniziativa presieduta dalla presidente Commissione Pari Opportunità Francesca Basanieri

Firenze – In occasione della Giornata internazionale per lo sviluppo e la pace in sala Fanfani è stato presentato il libro Oltremare racconti di Banchina. Sono intervenute alla presentazione Francesca Basanieri presidente commissione regionale Pari Opportunità, Isabella Cipriani, vicepresidente Parlamento degli studenti, Mirella Cocchi, componente della commissione Pari Opportunità, Cristina Lorenzi autrice, Vanessa Portas, presidente della Terza commissione del Parlamento degli studenti della Toscana e Caterina Coralli, vice presidente della commissione Pari Opportunità.

Cinque capitoli emozionanti di storie di mare, vento e amicizia. Cinque persone coraggiose che hanno deciso di dare un nuovo senso o completamento alla propria vita grazie alle onde del mare. Un libro avvincente per chi desidera lasciarsi trasportare dalla magia dell’oceano e trovare la libertà che cerca da tempo. Donne che hanno ripreso il costume hanno fatto il bagno tutte insieme, acquagym con la fisioterapista, hanno cazzato rande e tenuto il timone ritrovando con il vento e la vela quella spinta per ricominciare, quello stimolo per la ripartenza dopo la caduta.

“La storia di Cristina che ha trasformato la sua passione per il mare e per la vela in una opportunità per donne che hanno avuto problemi di salute – ha detto la presidente della commissione Francesca Basanieri – e che è un modo per farle rinascere e socializzare. L’autrice ha messo al servizio degli altri la sua passione.”

“Importante questa iniziativa e bisogna considerare la centralità dello sport nei lavori del nostro parlamento – ha detto Isabella Cipriani vicepresidente del parlamento degli studenti – ed è una presentazione che fornisce una consapevolezza agli studenti e permette di sviluppare una cittadinanza attiva.”

“Un libro che non parla solo di vela – ha detto Vanessa Portas del parlamento degli studenti – e che parla delle comunità che si possono creare grazie allo sport e della possibilità di abbattere le barriere che ci dividono e superano il senso di isolamento.”

“Cinque viaggi in barca a vela che coniugano l’amore per la vela ed il viaggio uniti a storie di solidarietà – ha detto l’autrice Cristina Lorenzi – ed è un’occasione per stare insieme e riscoprire la voglia di vivere. Non è un manuale di vela ma è un invito a lasciare la banchina e confrontarsi con la bellezza del mare.”