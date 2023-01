Libri: i racconti di Fubiani per raccogliere fondi Associazione onlus Cure2Children

Gli interventi di Antonio Mazzeo presidente dell’Assemblea legislativa, Massimiliano Pescini consigliere regionale, Roberto Valerio della Fondazione Cure2Children, dell’autore Federico Fubiani



Firenze: È stato presentato presso il Media Center Sassoli al Palazzo del Pegaso il volume di racconti Sogni, Pensieri, Parole E Segni di Federico Fubiani, con le Illustrazioni di Niccolò Storai, il cui ricavato è devoluto all’Associazione Onlus Cure2Children per il Progetto Global Neuroblastoma Network.



“Raccontiamo una storia bellissima – ha dichiarato Antonio Mazzeo presidente del Consiglio regionale della Toscana -che tiene insieme la capacità di raccontare del giovane scrittore Federico Fubiani con il desiderio di aiutare chi soffre di più, infatti il ricavato della vendita del libro sarà devoluto alla Fondazione Cure2Children. È un esempio concreto della capacità di collegare cultura e solidarietà, con Cure2Children abbiamo già messo in campo una serie di iniziative e pensiamo anche al calendario che andremo a presentare nelle prossime settimane. Il compito della politica è di essere a fianco delle associazioni che si impegnano nel sociale e cercano di aiutare chi soffre e ha più bisogno di aiuto.”

Nelle parole di Massimiliano Pescini, consigliere regionale, si coglie l’apprezzamento per questo libro: “Un’opera molto bella che conferma la qualità dello scrittore Federico Fubiani, un autore ormai apprezzato a livello nazionale, che riesce a entrare in modelli narrativi diversi e poi la scelta giusta di aiutare una associazione meritoria come Cure2Children, che lavora per aiutare chi viene colpito da gravi malattie. L’associazione fa cose straordinarie in Africa ed anche nel nostro paese per aiutare i genitori dei bambini che vengono colpiti da gravi malattie.”

Federico Fubiani Classe ‘72, vive a Greve in Chianti, dove lavora come impiegato in un supermercato. Dall’attività ludica svolta con i suoi ragazzi e i loro amici, nel gioco di ruolo Dungeons & Dragons, è nata la sua trilogia “Le memorie di Roksteg”. I consensi ottenuti dai suoi romanzi hanno spinto Fubiani a realizzare il progetto che gli stava a cuore da tempo: aiutare la ricerca contro i tumori. Grazie al sodalizio con Cure2Children la raccolta di racconti “Sogni, pensieri, parole e segni”, illustrata dal talentuoso Niccolò Storai, raccoglie fondi destinati alla ricerca sul neuroblastoma, un terribile tumore infantile. Nel 2022 pubblica il suo ultimo lavoro: una seconda raccolta di racconti brevi dal titolo “Undici racconti che non avete mai letto”. Niccolò Storai l’illustratore del libro, vive e lavora a Prato dove svolge le attività di autore di fumetti e di cartoni animati. Attualmente sta realizzando nuove storie per La Lettura – Corriere della Sera, scritte da Stefano Priarone. Lavora come Art Director della sezione dedicata alla realizzazione della casa produttrice Atom Production per la quale svolge attività di storyboard artist.

“E’ un progetto di solidarietà a cui tengo molto - ha detto lo scrittore Federico Fubiani – che consente di aiutare un’associazione che merita il massimo sostegno possibile e spero che questa serie di racconti di svariati generi incontrino i gusti del pubblico. Vorrei anche ringraziare il disegnatore Niccolò Storai per le splendide illustrazioni che accompagnano il volume. Per chi lo vuole acquistare può andare direttamente sul sito dell’Associazione Cure2Children.”

“Un’iniziativa quella di raccogliere fondi attraverso la vendita di un libro in cui crediamo molto – ha detto Roberto Valerio del Consiglio direttivo di Cure2Children – perché la nostra associazione si basa totalmente sul volontariato e ogni cifra raccolta viene destinata ai nostri progetti, quindi uno dei nostri slogan è che si può fare molto anche con poche risorse. La nostra attività, in questi 15 anni, si è realizzata in tutto il mondo, fondando una rete in oncoematologia pediatrica che coinvolge anche i paesi più poveri. Aiutando i bambini in ogni parte del mondo, recentemente un nostro progetto è stato realizzato in Camerun.”

La Fondazione Cure2children Onlus in 15 anni di attività ha raggiunto risultati straordinari sia sotto il profilo medico, in termini di bambini curati e salvati da morte certa, sia sotto il profilo scientifico con le numerose pubblicazioni pubblicate nelle più prestigiose riviste del settore. Oggi, la Cure2Children nel suo data base conta circa 14.000 bambini presi in carico. Di particolare interesse è un recente progetto nato in Africa precisamente in Camerun, dove la fondazione ha dato vita ad una collaborazione con l'ospedale pediatrico della capitale. La Cure2Children nasce quindici anni fa, da un motivato gruppo di genitori che, purtroppo, hanno vissuto la triste esperienza di vedere il proprio figlio ammalarsi e morire a causa di una di queste terribili malattie e allora è nata l’idea di unirsi con professionisti del settore diretti dal professor Lawrence Faulkner.