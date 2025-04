Libri gratis. C'è tempo fino al 28 maggio per presentare domanda

Castiglione della Pescaia: L'Amministrazione comunale di Castiglione della Pescaia rende noto che la Regione Toscana nell'ambito del Progetto Giovanisì per l’autonomia dei giovani, ha approvato il bando "Libri Gratis", un sostegno economico per l’acquisto della dotazione libraria prevista dal percorso scolastico a favore dei giovani in possesso di determinati requisiti economici e anagrafici. Si tratta di un intervento concreto rivolto alle famiglie con studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, residenti in Toscana, iscritti per l'anno scolastico 2025/2026 ad una scuola pubblica o paritaria, con Isee non superiore a 15.800 euro.

Il contributo economico varia a seconda della classe frequentata, e sarà calcolato sulla base dei prezzi medi dei libri in Toscana.

Le domande possono essere presentate online dal 28 aprile al 28 maggio collegandosi al sito www.regione.toscana.it/librigratis