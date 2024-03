Cultura Libri. Grande successo per la presentazione de: “Piccolo manuale del dopo del dopo” di Roberta Sava 24 marzo 2024

24 marzo 2024 61

61 Stampa

Redazione

Grosseto: Grande e sentita la partecipazione di pubblico ieri pomeriggio alla presentazione del libro: “Piccolo manuale del dopo del dopo” alla Nuova Libreria di via dei Mille di Grosseto. L'autrice, la psicologa Roberta Sava, dialogando con la giornalista Fabiola Favilli, ha accompagnato con un linguaggio semplice ed esaustivo gli attentissimi intervenuti, raccontando, attraverso esperienze personali e professionali, la trama del libro, spiegando che dopo un trauma è possibile far emergere risorse inimmaginabili.

"Nel libro vengono ripercorse alcune tappe della vita dell'autrice com ad esempio il suo matrimonio con un narcisista, ma anche molteplici storie realmente accadute ai danni dei suoi assistiti: dal licenziamento, alla malattia, alla manipolazione, alla truffa e molto altro. Tanti casi uniti da un simile risultato finale, cioè la capacità di ognuno di rimodulare la propria vita con un nuovo paradigma. Questo include il riordino delle priorità, con il riconoscimento di sè stessi, della propria vera natura, desideri, volontà; solo da quel momento “il dopo del dopo” può qualificare la nostra esistenza, regalarci quella libertà interiore che si conquista in particolare quando si è attraversato il proprio “cumulo di macerie”. Roberta Sava: svolge l’attività di psicologa e psicoterapeuta fin dal 1989. Dall'anno successivo ha iniziato a occuparsi anche di psicologia transpersonale studiando i fenomeni di coscienza di confine, la morte e il morire, le estasi mistiche, e molto altro. Poi il passaggio nel 2003 a l'uso della ipnosi regressiva all’interno del percorso terapeutico. Circa 10 anni dopo, nel 2014 inizia a interessarsi di violenza psicologica e dipendenza affettiva creando, in varie realtà italiane, "Gruppi di Auto Aiuto" e formando operatori e operatrici in alcuni centri antiviolenza. Nel 2016 è fondatrice assieme ad altri soggetti della onlus: “La voce per Eco”. Associazione che si occupa di fare formazione e informazione sulla tematica della violenza psicologica e sulla struttura narcisistica di personalità. Roberta Sava è inoltre autrice di numerosi articoli e di libri.

Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Cultura Libri. Grande successo per la presentazione de: “Piccolo manuale del dopo del dopo” di Roberta Sava Libri. Grande successo per la presentazione de: “Piccolo manuale del dopo del dopo” di Roberta Sava 2024-03-24T14:36:00+01:00 361 it Libri. Grande successo per la presentazione de: “Piccolo manuale del dopo del dopo” di Roberta Sava PT2M /media/images/IMG-5169.jpg /media/images/IMG-5169.jpg Maremma News Grosseto, Sun, 24 Mar 2024 14:36:00 GMT