Libri: Gli ebrei nella Maremma e la comunità di Pitigliano di Angelo Biondi

Sabato 4 Febbraio 2023 alle ore 16,00, presso la Biblioteca Comunale “Aldo Busatti”, Via Armando Diaz 5 Scansano, Grosseto.



Pitigliano: A conclusione degli eventi programmati per la “Giornata della memoria”, verrà presentato il libro che ripercorre le vicende della Comunità ebraica di Pitigliano, prima in ascesa demografica, economica e culturale fino all’Unità d’Italia, poi in progressivo regresso fino alla scomparsa dopo la Seconda Guerra Mondiale, a cui è seguito negli anni 90 il recupero e la valorizzazione del patrimonio materiale e culturale. Chiudono il volume alcuni paragrafi sulle tradizioni, gergo, dialetto e sulle leggende degli ebrei locali.

Interverranno Renata Caprini Giresì, per l’introduzione e l’editore Mario Papalini.