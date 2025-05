Libri e vinili alla libreria QB

Grosseto: Ancora un doppio appuntamento tra libreria e bar QB. Domani, venerdì 16 maggio dalle 17 in via Colombo 4 a Grosseto la libreria Quanto Basta propone l’incontro dal titolo “Ti racconto questa storia” che prevede un dialogo a tre con Mario Fraschetti, Gianmarco Serra e Velio Abati che parleranno dei loro libri “La memoria delle piante” e “La collina delle ginestre”, un romanzo storico in forma di sceneggiatura liberamente tratto da “Pontelandolfo e Casalduni bruciano ancora”. Interventi musicali a cura di Francesco Melani e Tommaso Imperio.

Attraverso il dialogo e la lettura di propri testi, i tre autori di differenti generi artistici discutono con il pubblico il loro modo di confrontarsi con la storia. Fraschetti, Serra e Abati vedono negli odierni ritmi di vita e di lavoro una minaccia al bisogno umano di mettere in relazione sé con gli altri, il presente con il passato e la speranza di futuro, convinti, anche per la loro esperienza, che l’arte possa invece offrire strumenti e occasioni fondamentali.

E dopo la presentazione è di nuovo Pizza Night in collaborazione con pizzeria ViaVai. Ad intrattenere i presenti anche la musica di Mirko Gallara djset.