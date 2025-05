Libri e legami: ultimo appuntamento della rassegna

Al parco giochi di Borgo Carige giovedì 29 maggio, alle 16.30, ci sarà “Il maggio dei libri ‘25”

Capalbio: Ultimo appuntamento per “Libri e legami: un maggio di letture”, la rassegna promossa dalla Biblioteca comunale “La Piccola” e il Nido d’infanzia “Hippy hippy hurrà” in collaborazione con l’amministrazione capalbiese e dedicato ai racconti, alle emozioni e alle scoperte per nutrire la fantasia di bambini, bambine e famiglie.

Giovedì 29 maggio, alle 16.30, ci sarà “Il maggio dei libri ‘25” al parco giochi di Borgo Carige. L’incontro, dedicato agli under 14, sarà caratterizzato da una serie di letture ad alta voce e da laboratori grafico-pittorici. A seguire ci sarà anche la premiazione del contest pensato per individuare una frase che rappresentasse al meglio lo spirito dell’iniziativa “Libri e legami”.

L’evento rientra nell’iniziativa del “Maggio dei libri 2025”, la campagna nazionale di promozione della lettura, organizzata dal Centro per il libro, che mira a favorire il dialogo, a rafforzare i legami sociali, a costituire ambienti inclusivi e a stimolare la crescita attraverso i libri.

Per maggiori informazioni e per iscriversi agli eventi è possibile visitare il sito https://bit.ly/44961SP oppure chiamare la Biblioteca comunale “La Piccola” allo 0564 1837431 o scrivere all’indirizzo bibliotecacapalbio@gmail.com.