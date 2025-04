“Libri e legami”: ecco tutti gli eventi per i più piccoli e le famiglie

Capalbio: Tutto pronto per “Libri e legami: un maggio di letture”, l’evento promosso dalla Biblioteca comunale “La Piccola” e il Nido d’infanzia “Hippy hippy hurrà” in collaborazione con l’amministrazione capalbiese e dedicato ai racconti, alle emozioni e alle scoperte per nutrire la fantasia di bambini, bambine e famiglie. In occasione del “Maggio dei libri 2025”, ovvero la campagna nazionale di promozione della lettura, promossa dal Centro per il libro e la lettura, sono previsti una serie di appuntamenti volti a promuovere il dialogo, rafforzare i legami sociali, favorire un ambiente inclusivo e stimolare la crescita attraverso i libri.

Si comincia giovedì 8 maggio, alle ore 16.30, alla Biblioteca comunale “La Piccola” con “Borse da biblioteca: libri in movimento”, un laboratorio per under 14 dedicato alla decorazione delle borse in modo unico e personale, rendendole perfette per portare i libri. Lo scopo è quello di stimolare la responsabilità nella cura dei bambini verso i libri e il servizio di prestito.

Il secondo appuntamento ci sarà martedì 13 maggio, alle ore 16.30, al Nido d’infanzia “Hippy hippy hurrà” con “MammaLingua”. Sarà un incontro informativo che offre ai genitori l’opportunità di conoscere in anteprima la realizzazione del progetto “MammaLingua”, ovvero la lettura di storie in più lingue, in particolare quelle appartenenti alle minoranze locali, con la possibilità di partecipare a laboratori creativi che andranno ad arricchire l’esperienza di lettura dei loro bambini. Lo scopo dell’incontro è quello di approfondire il concetto di lettura condivisa, anche a partire dalla gestazione, fondamentale per stimolare fin da subito il legame affettivo e cognitivo tra i genitori.

Il 15 e il 22 maggio, alle ore 16.30, ci sarà “Esplorando la biodiversità” al Lago di Burano – Oasi del Wwf per under 14. I due incontri, suddivisi per fasce d’età, prevederanno prima una lettura ad alta voce inerente alla biodiversità e dopo una passeggiata per osservare la flora e fauna dell’area e un laboratorio pratico.

Infine, il 29 maggio, alle ore 16.30, è in programma “Il maggio dei libri ‘25” al parco giochi di Borgo Carige. L’incontro, dedicato agli under 14, sarà caratterizzato da una serie di letture ad alta voce e da laboratori grafico-pittorici.

Per maggiori informazioni e per iscriversi agli eventi è possibile visitare il sito https://bit.ly/44961SP oppure chiamare la Biblioteca comunale “La Piccola” allo 05641837431 o scrivere all’indirizzo bibliotecacapalbio@gmail.com.